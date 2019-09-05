شوبير: الخطيب يرصد ميزانية قياسية لتدعيم صفوف الأهلي

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أكد الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف ونجم النادي الأهلي سابقاً أن مجلس إدارة القلعة الحمراء قد رصد مبلغاً ضخماً، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة للمنافسة بقوة على جميع الجبهات.

وأشار الكابتن أحمد شوبير اليوم الخميس خلال تصريحات له في برنامج “ساعة مع شوبير” المذاع عبر راديو “أون سبورت” إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ينوي التعاقد مع صفقات مميزة الفترة القادمة، وذلك بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي.

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وشدد “شوبير” أيضاً في حديثه على أن الميزانية المرصودة حتى الآن وصلت قيمتها إلى مبلغ 60 مليون جنيه مصري، حتى يتمكن النادي الأهلي من التعاقد مع أي لاعب يُريده في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين في سوق الإنتقالات بشكل جنوني على مدار السنوات القليلة الماضية.

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