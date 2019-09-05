شوبير: الخطيب يرصد ميزانية قياسية لتدعيم صفوف الأهلي

5 سبتمبر، 2019
168
أحمد شوبير
Advertisements

أكد الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف ونجم النادي الأهلي سابقاً أن مجلس إدارة القلعة الحمراء قد رصد مبلغاً ضخماً، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة للمنافسة بقوة على جميع الجبهات.

وأشار الكابتن أحمد شوبير اليوم الخميس خلال تصريحات له في برنامج “ساعة مع شوبير” المذاع عبر راديو “أون سبورت” إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ينوي التعاقد مع صفقات مميزة الفترة القادمة، وذلك بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي.

Advertisements

وشدد “شوبير” أيضاً في حديثه على أن الميزانية المرصودة حتى الآن وصلت قيمتها إلى مبلغ 60 مليون جنيه مصري، حتى يتمكن النادي الأهلي من التعاقد مع أي لاعب يُريده في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين في سوق الإنتقالات بشكل جنوني على مدار السنوات القليلة الماضية.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات يورو 2020 الجمعة 6/9/2019

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

5 سبتمبر، 2019
238

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات يورو 2020 الجمعة 6/9/2019

5 سبتمبر، 2019
173

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 الجمعة 6/9/2019

5 سبتمبر، 2019
251

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5/9/2019 .. تصفيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا

5 سبتمبر، 2019
184

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في ملعب الإسكندرية

5 سبتمبر، 2019
281

مرتضى منصور يتوجه إلى شيكابالا بطلب هام قبل نهائي كأس مصر

5 سبتمبر، 2019
320

ميتشو يكشف موقف الأهلي من التعاقد معه قبل التوقيع رسمياً للزمالك

5 سبتمبر، 2019
663

رينيه فايلر يُطالب الخطيب بضم لاعب فرنسي

4 سبتمبر، 2019
498

أمير مرتضى يعلق على تصريح “المهدي” حول ضم باسم مرسي للإنتاج الحربي

4 سبتمبر، 2019
192

مواعيد مباريات الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

4 سبتمبر، 2019
182

رسمياً: إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ملعب الإسكندرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق