رسميا.. نهائي كأس مصر في برج العرب بحضور جماهيري

5 سبتمبر، 2019
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مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد برج العرب بحضور جماهيري.

وجاري تحديد عدد الحضور الجماهيري بما يتناسب وأهمية الحدث.

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قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ75 جنيها، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي كان الزناتي ضمن المنظمين لها.

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