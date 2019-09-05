تصل لـ750 جنيهًا.. إليك أسعار تذاكر المباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز والتي من المقرر أن تقام فى الثامنة من مساء الأحد القادم على استاد برج العرب.

وكان اتحاد الكرة قد حصل على موافقة الجهات المعنية على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بحضور الجماهير.

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وأوضح الاتحاد عبر صفحته الرسمية أنه تقرر دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة وتم تحديد تذكرتها بسعر 75 جنيها، مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرًا لقاعدة جماهير كرة القدم، فيما تم تحديد أسعار الدرجة الأولى بسعر 300 جنيه، والمقصورة بسعر 750 جنيه.

وقال اتحاد الكرة إنه لم يتم تحدد الجهات المعنية العدد النهائي المسموح له بحضور المباراة النهائيةحتى الأن.

ووفقا للقواعد؛ فمن المقرر أن يتقاسم طرفي مباراة النهائي السعة الى تقرها الجهات الأمنية، ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر بمنافذ البيع باستاد الإسكندرية ومقر الزمالك بميت عقبة فضلًا عن منفذ آخر يحدده نادي بيراميدز.