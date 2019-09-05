اتحاد الكرة: الإعلان عن المدير الفني للمنتخب يوم الثلاثاء المقبل.. وقرعة الدوري خلال ساعات

Advertisements

أوضح مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سيتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن إعلان موعد قرعة الدوري الممتاز سيكون خلال ساعات.

وكشف مصدر من داخل اتحاد الكرة في تصريحاته صحفية اليوم، الخميس، أن الإعلان عن اسم المدير الفني لمنتخب مصر يوم الاتنين أو الثلاثاء القادم.”

Advertisements

وأضاف المصدر، أنه سيتم التوصل للقرار بعد أن ياخذ الاتحاد وقتًا مناسبًا في التفكير بعد إلغاء معسكر المنتخب في التوقف الحالي.

ومن ضمن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني 5 أسماء هم: حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب، وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وحسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة، وإيهاب جلال المدير الفني للمصري، وأحمد حسام “ميدو” المدير الفني لمصر المقاصة.

وعلى صعيد الحديث عن جدول مباريات الموسم الجديد، إضافة إلى تشكيل اللجان قال المصدر، إن الإعلان عن موعد قرعة الدوري سيتم خلال ساعات، وتشكيل لجان الاتحاد وتحديدا الحكام والمسابقات كاملة سيكون خلال أيام.