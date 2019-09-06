مرتضى منصور يسخر من الخطيب .. ويؤكد “كان يُسجل الأهداف بواسطة السحر”

6 سبتمبر، 2019
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محمود الخطيب - مرتضى منصور
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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على السخرية من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في إطار الحرب الكلامية الشرسة المتواصلة بين الناديين منذ الموسم الماضي.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية له قناة “الحدث اليوم” أن كرة القدم رزق مثلها مثل التتويج بالألقاب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من اللاعبين يُسددون الكرة أمام المرمى الخالي والكرة لا تدخل الشباك.

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وشدد في حديثه ساخراً على أن الكابتن محمود الخطيب كان يستطيع تسجيل العديد من الأهداف بواسطة أنفه، نظراً لتواجد ساحر سوداني معه يُساعده على فعل ما يُريد على أرض الملعب وأمام مرمى المنافسين.

وفي ختام تصريحاته، تمنى المستشار مرتضى منصور أن تتسم جماهير نادي الزمالك بالوعي خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز، مُطالباً في الوقت ذاته المسؤولين عن ملعب برج العرب بضرورة إعداد أرضية الملعب بالشكل اللازم قبل انطلاقة المباراة.

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