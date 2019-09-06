مرتضى منصور: باسم مرسي هدية من الزمالك للإنتاج الحربي

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، وذلك بخصوص قيام مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي بمراوغته من أجل التعاقد مع المهاجم باسم مرسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له لقناة “الحدث اليوم” أنه أوضح لمسؤولي نادي الإنتاج الحربي منذ اللحظة الأولى في المفاوضات معهم، أن المهاجم باسم مرسي لم يعد له مكان داخل جدران قلعة نادي الزمالك، وبالتالي فهو هدية من الزمالك للإنتاج الحربي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أنه كان لديه القدرة على قيد باسم مرسي في القائمة الثانية لفريق الزمالك يوم 10 سبتمبر القادم، إلا أنه لم يفعل ذلك بسبب عدم وجود رغبة من أي أحد داخل النادي ببقاء باسم في المرحلة القادمة.

وفي ختام حديثه، شدد على أن نادي الزمالك كان يقوم بإعارة باسم مرسي في الموسمين الماضيين من أجل “الصدقة”، حيث لم يكن النادي يحصل على أي مقابل مادي على الإطلاق مقابل هذه الإعارة.

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