نادي أوروبي عريق يضع “محمد صلاح” ضمن أولوياته الصيف المقبل

6 سبتمبر، 2019
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محمد صلاح
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي قد دخل ضمن دائرة اهتمامات أحد الأندية الأوروبية العريقة، من أجل محاولة التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي قام بتحديد قائمة موسعة من النجوم الكبار في عالم كرة القدم، وذلك في إطار سعيه لضم أحد هؤلاء النجوم في الميركاتو الصيفي القادم، حتى يتمكن من معاونة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

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وأشارت إلى أن فخر العرب “محمد صلاح” يتواجد ضمن هذه القائمة، والتي تضم أيضاً كلاً من النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى زميله البرازيلي نيمار جونيور الذي كان على وشك الرحيل إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني الصيف الحالي.

يُذكر أن صحيفة “ميرور” الإنجليزية كانت قد أوضحت منذ أيام قليلة أن إدارة نادي ليفربول بدأت تُفكر جدياً في التخلي عن خدمات الفرعون المصري “صلاح” مقابل التعاقد مع نجمين جديدين عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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