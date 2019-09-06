مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/9/2019 .. تصفيات كأس أمم أوروبا ومباريات ودية دولية

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم العديد من المباريات المثيرة للغاية على المستوى الدولي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك تحديداً اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الجمعة عدة مباريات من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، إضافة إلى عدة مباريات ودية دولية، وأيضاً بعض مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الجزيرة / العين، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الثالثة، قناة “أبوظبي الرياضية” HD2 المجانية، المعلق عصام عبده، قناة “دبي الرياضية” HD1 المجانية، المعلق عبدالله السعدي، قناة “الشارقة الرياضية” المجانية، المعلق راشد عبدالرحمن، الساعة 19:15 مساءً.

ألمانيا / هولندا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 20:45 مساءً.

سان مارينو / بلجيكا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD2 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 20:45 مساءً.

سلوفاكيا / كرواتيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD3 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 20:45 مساءً.

سلوفينيا / بولندا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD4 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 20:45 مساءً.

النمسا / لاتفيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD5 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة 20:45 مساءً.

اسكتلندا / روسيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD6 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 20:45 مساءً.

ويلز / أذربيجان، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD7 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 20:45 مساءً.

تونس / موريتانيا، مباراة ودية دولية، قناة “الوطنية التونسية” المجانية، المعلق عبدالرحمن العش، الساعة 20:15 مساءً.

المغرب / بوركينا فاسو، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورت” HD المجانية، المعلق جواد بده، الساعة 21:00 مساءً.

البرازيل / كولومبيا، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورت” HD3 المشفرة، الساعة 03:00 صباحاً.

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