تشكيل ألمانيا وهولندا المتوقع الليلة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

6 سبتمبر، 2019
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ألمانيا وهولندا
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يشهد ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج على أرض دولة ألمانيا مساء اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب ألمانيا ضيفه منتخب هولندا في واحدة من المباريات الكلاسيكية الدولية، ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

تنطلق مباراة ألمانيا وهولندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا في مباراة الليلة أمام ضيفه منتخب هولندا:

  • حراسة المرمى: مانويل نوير.
  • خط الدفاع: ماتياس جينتر / نيكولاس سولي / جوناثان تاه / نيكو شولز.
  • خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / إيمري تشان.
  • خط الهجوم: سيرجي جنابري / ماركو رويس / تيمو فيرنر.
  • المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا في مباراة الليلة أمام مضيفه منتخب ألمانيا بالتصفيات المؤهلة لليورو:

  • حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.
  • خط الدفاع: دمفريِس / فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / ديلي بليند.
  • خط الوسط: فان دي بيك / فرينكي دي يونج / بروبر.
  • خط الهجوم: رايان بابل / ممفيس ديباي / بروميس.
  • المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/9/2019 .. تصفيات كأس أمم أوروبا ومباريات ودية دولية

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