ميدو يكشف نقاط قوة فريقي الزمالك وبيراميدز قبل نهائي كأس مصر

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أشاد المدير الفني لفريق مصر المقاصة؛ أحمد حسام “ميدو”، بالأداء الذي يظهر به فريق الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو.

وقال ميدو، في تصريحات صحفية أثناء تواجده في دورة الجونة الودية، اليوم الجمعة، إن فريق الزمالك ظهر بشكل جيد بقيادة ميتشو من ناحية الضغط العالي والكرة المرتدة، فضلًا عن إمكاية صناعة فرص كثيرة وكذلك ظهر بيراميدز بصورة مميزة مع ديسابر.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر في نهائي بطولة كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وعن نقاط قوة فريق الزمالك عددها ميدو كالآتي: “شيكابالا، مصطفى محمد إذا بدأ اللعب أساسيًا، كما أشاد بظهور بن شرقي بشكل جيد مع وجود فرجاني ساسي وانطلاقات عبد الله جمعة وقوة طارق حامد ليكون بذلك الزمالك فريق مكتمل.

أما نقاط القوة في نادي بيرامديز، أوضحها ميدو في امتلاكها لأكثر من لاعب مثل تراوري، وعبد الله السعيد، وجون أنطوي، كما يمتلك ظهيرين يهاجمون بشكل جيد.

واختتم المدير الفني للمقاصة حديثه بتوقعاته تقديم الفريقين مباراة جيدة في نهائي الكأس.