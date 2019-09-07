تعرف على تفاصيل انتقال محمد الشناوي إلى النصر السعودي

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أشار نادي النصر السعودي إلى المفاوضات التي تجرى حاليًا مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وذلك لضمه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعدما ظهر الشناوي بشكل جيد مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية.

وأفادت تقارير صحفية أن فريق النصر يرغب في التعاقد مع حارس الأهلي محمد الشناوي، وذلك لحماية عرين الفريق السعودي خلال الفترة المقبلة.

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وأكد خالد أبو غانم؛ الصحفي بالمركز الإعلامي لنادي النصر السعودي، في تصريحات صحفية، أن الحارس المصري محمد الشناوي كان قريبًا من الانضمام إلى فريق النصر السعودي، وذلك بعدما ظهر بهذا الأداء الرائع مع منتخب مصر والأهلي القاهري”.

وأضاف أبو غانم خلال تصريحاته، أن المفاوضات مع اللاعب توقفت من جانب فريق النصر، بسبب تغير الإدارة النصراوية، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وكان فريق النصر حقق فوزا رائعًا أمام نظيره السد القطري، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.

وبدأت المباراة بقوة من جانب الفريقين، حيث بدأ فريق النصر بشن الهجمات معتمدًا على عاملي الأرض والجمهور، بجانب تراجع السد إلى المناطق الدفاعية.

وكاد النصر السعودي على وشك أن يسجل أول أهدافه في الدقيقة 15من عمر المباراة، عن طريق عبد الرحمن الدسوسري بعد تسديدة قوية، إلا إنها اصطدمت في العارضة لتخرج مرة أخرى إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 21، قام فريق السد القطري بهجمة منظمة، نجح خلالها عبد الرحم الأسد في إحراز الهدف الأول، من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك النصر لتصبح النتيجة 1/0 لصالح السد.

وبدأ لاعبو النصر في الخروج عن صمتهم، وبدأوا في شن الهجمات من أجل إدراك هدف التعادل والعودة من جديد إلى المباراة.

ونجح عبد الرحمن الدوسري أن يسجل هدف التعادل لصالح فريق النصر في الدقيقة 43 من عمر اللقاء لتصبح نتيجة المباراة 1/1.

وسجل جوليانو الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 72، بعد ضربة رأسية رائعة استقرت فب شباك السد، لتصبح نتيجة المباراة 2/1، ليؤجل حسم المتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لمباراة الإياب علي ستاد جاسم بن حمد بدولة قطر.