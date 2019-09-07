ميتشو يُعلن قائمة الزمالك استعداداً لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز

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كشف الصربي ميِتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء يوم أمس الجمعة عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة المنتظرة القادمة أمام فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر إقامتها مساء يوم غداً الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ولم تعرف قائمة الزمالك أي غيابات تُذكر على الإطلاق قبل نهائي كأس مصر، باستثناء غياب اللاعب الشاب كريم بامبو لأسباب تأديبية، علماً بأن “بامبو” يغيب عن قائمة الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي لنفس السبب، مما يُثير الشكوك بقوة حول مستقبله داخل جدران القلعة البيضاء.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد نجح في الإبقاء على كامل نجومه من شمال إفريقيا مع الفريق الأول، بالرغم حاجة منتخباتهم لخدماتهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إلا أن أهمية مباراة نهائي كأس مصر جعلت كلاً من الاتحاد التونسي لكرة القدم مثله مثل الاتحاد المغربي لكرة القدم يوافق على مطلب نادي الزمالك بعدم استدعاء عناصرهم الدولية.

ويتواجد في صفوف فريق الزمالك في الوقت الحالي 5 لاعبين من شمال القارة السمراء، حيث ينقسمون إلى 3 لاعبين من دولة المغرب، وهم كلاً من أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، وخالد بوطيب، إضافة إلى ثنائي دولة تونس، وهما كلاً من حمدي النقاز، وفرجاني ساسي.

وجاءت قائمة الزمالك التي ستكون حاضرة في نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل / محمد عواد / محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي / حمدي النقاز / عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد عنتر / محمود عبد الرازق شيكابالا / إمام عاشور / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد / عمر السعيد / خالد بوطيب.

يُذكر أن الجهات الأمنية قد وافقت بشكل رسمي خلال الساعات الماضية من يوم أمس الجمعة على حضور 20 ألف مشجع في مدرجات ملعب برج العرب، من أجل متابعة مباراة نهائي كأس مصر يين الزمالك وبيراميدز.

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