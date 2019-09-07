فرج عامر يكشف عن موقفه بشأن السماح للتوأم بتدريب منتخب مصر

7 سبتمبر، 2019
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حسام حسن وإبراهيم حسن
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كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن موقفه، وذلك بخصوص إمكانية السماح للتوأم حسام وإبراهيم حسن بتدريب المنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة في حالة وصول عرض رسمي لهما من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد فرج عامر خلال تصريحات له مساء يوم أمس الجمعة عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن مصلحة منتخب مصر أهم بكثير من مصلحة نادي سموحة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سيوافق مباشرة بدون أي تفكير في الموضوع.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار فرج عامر إلى أن تجربة كلاً من التوأم تُعد جيدة للغاية حتى هذه اللحظة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مؤكداً أن فريق سموحة قادر على التتويج بلقب ما مع التوأم في حالة ابتعاد عدة عوامل عن كرة القدم المصرية، والتي تتمثل في كلاً من الضغط على الحكام، والعدل، والنظام، واتباع القواعد.

وعن المرشح الأخر لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، أوضح فرج عامر أن الكابتن حسن شحاتة سوف يتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة وليس للمنتخب الوطني المصري، نظراً إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها في عالم كرة القدم.

وفي السياق ذاته، شدد فرج عامر في حديثه على أن السبب الرئيسي وراء تأخير الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، هو عدم استقرار الاتحاد المصري لكرة القدم على الحفاظ على الجهاز المعاون للمدرب القادم أم القيام بتشكيل جهاز معاون جديد باختيار اتحاد الكرة.

يُذكر أن التوأم حسام وإبراهيم حسن يتواجد كلاهما مع فريق سموحة منذ الأشهر الأخيرة في الموسم الماضي، مما يجعل رحيل كلاً منهما قد يؤثر بشكل سلبي على نتائج الفريق السكندري مع بداية مسابقة الدوري المصري الممتاز في الأسابيع القادمة.

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