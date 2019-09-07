أرسين فينجر يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين ميسي ومحمد صلاح

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حرص المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر على سرد أوجه التشابه والاختلاف المتواجدة بين كلاً من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وبين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وأكد أرسين فينجر خلال مقابلة له مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية أن التشابه يُعتبر كبيراً للغاية بين كلاً من الثنائي محمد صلاح وليونيل ميسي، نظراً إلى أسلوب وطريقة لعب كلاً منهما على أرض الملعب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “فينجر” إلى أن أوجه الاختلاف أيضاً متعددة بين اللاعبين، بسبب عامل الخبرة الذي يصب بدون أدنى شك في مصلحة البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، وذلك بعكس الفرعون المصري “محمد صلاح” الذي وصل إلى المستوى العالي في سن متأخر نوعاً ما مقارنة بنجوم آخرين.

وشدد المدرب الفرنسي في حديثه على أن ميسي يمتاز بالقدرة على فعل أي شيء على أرض الملعب من الناحية الهجومية، فيما يقتصر دور محمد صلاح فقط على استغلال الفرص السانحة أمامه على المرمى بشكل جيد.

وأضاف أرسين فينجر أن الأسطورة الأرجنتيني لديه أفضلية أخرى على فخر العرب، وهي قيامه بصناعة الأهداف لبقية زملائه بشكل مستمر في جميع المباريات، بينما لا يزال محمد صلاح يبحث عن مصلحته الشخصية فقط من خلال تسجيل الأهداف بشكل مستمر، على أن يصل إلى مرحلة النضج الكاملة في هذه النقطة السلبية مع مرور السنوات القادمة.

وعن ثلاثي خط الهجوم المرعب في صفوف فريق ليفربول، والذي يتمثل في كلاً من محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، إضافة إلى ساديو ماني، أكد “فينجر” أن الجميع يكتفي فقط بالنظر إلى صلاح وماني، ولكنهم ينسون الأهم بينهم وهو النجم البرازيلي “فيرمينو”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتسم بالكرم والتضحية من أجل زملائه دائماً على أرض الملعب.

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