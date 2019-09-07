أرسين فينجر يدعم النني بقوة بعد رحيله المهين عن أرسنال

7 سبتمبر، 2019
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محمد النني
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قام المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر بدعم النجم المصري محمد النني لاعب نادي بشكتاش التركي حالياً، بعد الطريقة المهينة التي رحل بها عن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة.

وكان محمد النني قد رحل عن أرسنال في الأيام الأخيرة من عمر الميركاتو الصيفي تجاه نادي بشكتاش على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بشكل نهائي، بعدما رفض الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني فكرة تواجد “النني” معه الموسم الحالي أو حتى في السنوات القادمة.

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وعانى النجم المصري من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء طيلة الموسم الماضي، وهو نفس المصير الذي كان سيجده بدون أدنى شك في الموسم الحالي في حالة قرر البقاء مع نادي أرسنال حتى نهاية عقده.

ومن جانبه، أكد أرسين فينجر خلال تصريحات له لشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية أن محمد النني يُعد لاعباً عصرياً، نظراً إلى أسلوب اللعب الذي يتسم به على أرض الملعب، من خلال النشاط والقوة في خط وسط الميدان.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “فينجر” إلى أن النجم المصري يُمكن أن يكون مفيداً للغاية لأي نادي في العالم من الناحية التكتيكية، حيث يستطيع حماية فريقه دائماً من الناحية الدفاعية، إضافة إلى نقل الهجمة بشكل منظم من الخلف إلى الأمام، مشدداً في الوقت ذاته على أن صناعة الأهداف ليست ضرورية للاعب مثله.

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