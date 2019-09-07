نصيحة هامة من مرتضى منصور لجماهير الأهلي بخصوص “كهربا”

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه نصيحة هامة إلى جماهير الأهلي، وذلك بخصوص النجم محمود عبد المنعم كهربا الذي اقترب بشدة من التعاقد مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له عبر قناة “الحدث اليوم” مساء يوم أمس الجمعة أن جماهير الأهلي يجب عليها الحذر من “كهربا”، نظراً لأنه يحتمي بها في الوقت الحاضر من أجل كسب ودهم، إلا أنه كان يقوم بالبصق عليهم وأيضاً سبهم حينما كان لاعباً في صفوف نادي الزمالك من فترة قصيرة.

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يُذكر أن النجم محمود عبد المنعم كهربا قد هرب من نادي الزمالك الصيف الحالي بعد خلافه الحاد مع مجلس إدارة القلعة البيضاء وخاصة المستشار مرتضى منصور، بسبب رفض الأخير زيادة قيمة الراتب السنوي في عقد “كهربا” مثلما وعده سابقاً في حالة التتويج بأي لقب مع النادي.

وقام “كهربا” بالتعاقد مع نادي ديبورتيفو آفيس البرتغالي في الميركاتو الصيفي المنقضي، إلا أنه فاجأ الجميع منذ أيام قليلة حينما ألمح إلى اقترابه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في شهر يناير من مطلع العام المقبل 2020.

على صعيد آخر، هدد المستشار مرتضى منصور كبار نجوم نادي الزمالك السابقين متمثلين في كلاً من حازم إمام وحسن شحاتة وأيمن يونس بمسح أسماءهم من جميع الحدائق وحمامات السباحة داخل مقر نادي الزمالك، بسبب غياب كلاً منهم عن التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن عدد الحاضرين في الجمعية العمومية الحالية لنادي الزمالك قد وصل تقريباً إلى حوالي 20 ألف عضو، وذلك بعكس الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي حضر فيها 500 عضو فقط لا غير.

وعن اشتراطه خوض مباراة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز بطاقم تحكيم أجنبي، شدد المستشار مرتضى منصور على أنه لم يُطالب بذلك تماماً في الأيام الماضية، كما لم يُطالب اتحاد الكرة أيضاً بتأجيل موعد المباراة، محذراً في الوقت ذاته جماهير الألتراس من التواجد في مدرجات ملعب برج العرب مساء يوم غداً الأحد.

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