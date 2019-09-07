مواعيد مباريات اليوم السبت 7/9/2019 .. تصفيات كأس أمم أوروبا ومباريات ودية

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 لمتابعة العديد من المباريات الهامة والمثيرة على المستوى الدولي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 7/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم العديد من مباريات التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، إضافة إلى عدة مباريات من مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي، وأيضاً مباراة ودية دولية لمنتخب مصر الأولمبي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 7/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

كوسوفو / جمهورية التشيك، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 15:00 عصراً.

إنجلترا / بلغاريا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة 18:00 مساءً.

أيسلندا / مولدوفا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD2 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة 18:00 مساءً.

ليتوانيا / أوكرانيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 18:00 مساءً.

فرنسا / ألبانيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 20:45 مساءً.

صربيا / البرتغال، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD2 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 20:45 مساءً.

تركيا / أندورا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 20:45 مساءً.

الوحدة / بني ياس، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الثالثة، قناة “أبوظبي الرياضية” HD1 المجانية، المعلق عصام عبده، قناة “دبي الرياضية” HD2 المجانية، المعلق أحمد العبيدلي، الساعة 17:00 مساءً.

عجمان / الشارقة، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الثالثة، قناة “أبوظبي الرياضية” HD3 المجانية، المعلق أحمد الحوسني، قناة “دبي الرياضية” HD1 المجانية، المعلق أحمد الجراح، قناة “الشارقة الرياضية” المجانية، المعلق عبد الحميد الجسمي، الساعة 17:00 مساءً.

النصر / شباب الأهلي، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الثالثة، قناة “أبوظبي الرياضية” HD2 المجانية، المعلق أحمد الحامد، قناة “دبي الرياضية” HD1 المجانية، المعلق أحمد الشحي، قناة “الشارقة الرياضية” المجانية، المعلق راشد عبدالرحمن، الساعة 19:15 مساءً.

منتخب مصر الأولمبي / منتخب السعودية الأولمبي، مباراة ودية دولية، قناة “أون سبورت” HD1 المجانية، المعلق مؤمن حسن، الساعة 20:00 مساءً.

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