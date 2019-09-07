محمد النني يكشف عن طموحاته مع بشكتاش التركي

7 سبتمبر، 2019
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محمد النني
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كشف النجم المصري محمد النني عن طموحاته الموسم الحالي مع ناديه الجديد بشكتاش التركي، بعدما رحل أخيراً عن صفوف ناديه السابق أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وأكد محمد النني خلال تصريحات له لإحدى الصحف التركية أنه متحمس بشدة للعودة من أجل ممارسة كرة القدم مرة أخرى، نظراً إلي الوضعية السيئة التي كان يعيشها رفقة نادي أرسنال طيلة الموسم الماضي، من خلال جلوسه حبيساً على مقاعد البدلاء بشكل دائم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “النني” إلى أنه مفتقد لكرة القدم بشدة، حيث لم يتمكن من خوض أي مباراة على الإطلاق منذ مشاركته في النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني المصري.

وشدد النجم المصري في حديثه على أنه يأمل في مساعدة فريقه الجديد بشكتاش الفترة القادمة، وذلك عن طريق تقديم أفضل مستوى ممكن لديه سواء خلال الحصص التدريبية أو خاصة خلال المباريات.

وفي ختام تصريحاته، أبدى محمد النني إعجابه الشديد بجماهير نادي بشكتاش في ظل الحماسة الكبيرة التي تتمتع بها، إضافة إلى المساندة الكبيرة دائماً التي تمنحها إلى لاعبي الفريق، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يشعر بالحظ لتواجده مع نادي بشكتاش في الوقت الحالي.

يُذكر أن نادي أرسنال كان قد تخلى عن خدمات “النني” بناءً على رغبة كبيرة من الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني، حيث لم يقتنع به تماماً بسبب اعتماد المدرب الإسباني دائماً على لاعبين يتسمون بالسرعة في خط وسط الميدان، إضافة إلى المساهمة بشكل فعال في الناحية الهجومية، وهي الصفات التي لا تتواجد في شخصية اللاعب محمد النني.

ولن يكون موسم النجم المصري هادئاً على الإطلاق مع فريق بشكتاش، حيث يُنافس الأخير على 3 جبهات مختلفة، وهي مسابقة الدوري التركي في المقام الأول، إضافة إلى مسابقة الدوري الأوروبي، وأيضاً مسابقة كأس تركيا.

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