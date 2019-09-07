بركات: انطباعات اللاعبين عن المدرب “فايلر” إيجابية

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أعلن لاعب النادي الأهلي السابق محمد بركات، أن انطباعات اللاعبين عن “رينيه فايلر” تعد إيجابية، وأكد بركات أنه ينتظر المباريات القادمة من أجل الحكم على المدرب السويسري، كما طالب ضرورة العمل تجنب البدايات السيئة التي حدثت خلال الموسم السابق من أجل الظهور بشكل جيد.

كما أعلن محمد بركات، خلال تصريحات له عبر قناة الأهلي الرسمية، حيث قال، “ما وصلني من انطباعات للّاعبين عن المدرب رينيه فايلر تعد إيجابي للغاية، لكن أنا بالرغم من ذلك سوف أحكم عليه من خلال المباريات القادمة، وسوف أمنحه الفرصة الكافية من أجل أصدر الحكم عليه”.

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وطالب كابتن محمد بركات من كافة اللاعبين بضرورة ببذل المزيد من الجهد خلال الموسم القادم، “لقد تمكنا من الفوز بالدوري خلال الموسم السابق، لكننا بدأنا الدور الأول بشكل سيئ للغاية، ويجب أن نتجنب هذا خلال فترات المستقبل، بالرغم من أننا أنهينا المسابقة بفارق يقرب من 8 نقاط عن نادي كبير، وعظيم بحجم نادي الزمالك”.

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