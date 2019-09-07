موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الأحد 8/9/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يستعد فريق الزمالك حامل اللقب لملاقاة نظيره فريق بيراميدز في مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس مصر، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وبيراميدز قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في نهائي مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يستعد فريق الزمالك حامل اللقب لملاقاة نظيره فريق بيراميدز في مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر، وهو عازماً على تحقيق الفوز دون سواه من أجل ضمان التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي واللقب ال27 في تاريخ النادي على مستوى ذات المسابقة.

وهو بكل تأكيد اللقب الذي سوف يُعطيه دافعاً معنوياً لا مثيل له على الإطلاق قبل التحديات الصعبة القادمة، والتي يأتي في مقدمتها مباراة دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الفارس الأبيض مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال شهر سبتمبر الحالي أيضاً، على أمل أن يتمكن من حسم تأهله إلى دور المجموعات بعد غيابه في السنوات الماضية.

ولا يُحارب فريق الزمالك الموسم الحالي على ذلك الهدف فقط، بل إنه يُنافس تقريباً على جميع الجبهات في ظل الميركاتو الصيفي الناري الذي خطط له بإحكام المستشار مرتضى منصور بالتعاون مع كلاً من الكابتن إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منصور، مما أسفر عن تعاقد النادي مع صفقات مدوية للغاية الصيف الحالي.

ومن المؤكد أن أبناء القلعة البيضاء سوف يسعون للمنافسة بقوة على لقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجحوا في الظفر بلقب كأس الاتحاد الإفريقي الموسم المنصرم، علماً بأنها كانت المرة الأولى التي يُتوج فيها فريق الزمالك بذلك اللقب في تاريخه بالكامل.

ولا يقتصر الأمر فقط على مسابقة دوري الأبطال، حيث يُنافس الفارس الأبيض أيضاً على لقب كأس السوبر المصري مع غريمه التقليدي الأهلي، إضافة إلى لقب النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولقب كأس السوبر الإفريقي من خلال مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي، وأخيراً لقب كأس مصر في نسخته الجديدة.

على الجانب المقابل، يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق بيراميدز قبل خوض نهائي كأس مصر أمام فريق الزمالك، حيث يطمح فريق بيراميدز لصناعة تاريخ ليلة الأحد من خلال التتويج بلقب الكأس المحلي لأول في مرة في تاريخ النادي، وهو سيكون أول لقب بشكل عام يدخل إلى خزائن نادي بيراميدز بعد شرائه من جانب المستثمرين القادمين من الخليج العربي الصيف الماضي.

ومن المؤكد أن فريق بيراميدز حقق نجاحاً هائلاً في أولى مواسمه مع عالم الاستثمار، حيث تمكن من إنهاء مسابقة الدوري العام الموسم المنقضي في المركز الثالث في الترتيب، وبالتالي تمكن من المشاركة في نسخة الموسم الجاري من مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي، كما نجح أيضاً في الوصول إلى نهائي كأس مصر.

ويبقى الأهم الآن هو التتويج بأول ألقابه على مر التاريخ، على أمل أن ينجح الفريق في مواصلة المنافسة في الموسم الجديد على لقب الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى محاولة الظفر بلقب كأس الكونفدرالية.

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