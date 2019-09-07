فوكس سبورتس تعلن مفاجأة بشأن محمد صلاح والكرة الذهبية

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أعلنت الشبكة الأمريكية “فوكس سبورتس”، إن هناك 5 مرشحين، الذين يعدون هم اللاعبين الأوفر حظاً من أجل الحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اللاعب الدولي المصري، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يعد من أحد هؤلاء المرشحين الأوفر حظاً للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

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وأوضحت الشبكة الأمريكية “فوكس سبورتس” خلال التقرير الصادر عنها الذي قد تم نشرته عبر الموقع الإلكتروني اليوم السبت أن اللاعب المصري الدولي محمد صلاح قد قضى فترة قصيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، في نادي ليفربول لكنها لم تكن بنفس النجاح الذي حققه مع نادي فيورنتينا وروما الإيطاليين قبل أن ينضم إلى نادي ليفربول البريطاني خلال صيف عام 2017.

وأضافت التقرير إلى أنه منذ هذا الوقت، وقد سجل اللاعب الدولي محمد صلاح العديد من الأهداف أو قدم العديد من التمريرات الكروية الحاسمة فيما يقرب من 81 مرة خلال ما يقرب من 78 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقد فاز اللاعب الدولي بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج على مدار عامين متتاليين إلى جانب إضافته لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا من أجل إنجازاته مع الريدز على حساب نادي توتنهام هوتسبر خلال الموسم الكروي السابق.

وأوضح التقرير إلى أن حارس مرمى منتخب البرازيل، ونادي ليفربول، أليسون بيكر، المتوج بلقب دوري الأبطال، ولقب كوبا أمريكا، وهو الفائز أيضا بجائزة أفضل حارس بأوروبا لهذا العام 2019، وسوف يكون بين المنافسين على نيل جائزة الكرة الذهبية.

وتبعاً للتصريحات التي أعلنتها الشبكة الأمريكية، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يأتي بين المرشحين الأبرز، بعد أن فاز بالدوري الإيطالي “السيري آ” مع فريقه نادي يوفنتوس، والحصول على لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية بنسختها الأولى.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها الشبكة الأمريكية فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو اللاعب الحاصل على لقب الدوري الإسباني مع نادي برشلونة، ينافس بقوة خصوصاً بعد أن قام بتسجيل ما يقرب من 36 هدفاً في الليجا، وما يقرب من 15 هدفا في مسابقتي دوري الأبطال، وكأس ملك إسبانيا.

ورأت الشبكة الأمريكية “فوكس سبورتس” أن المدافع الهولندي “فيرجيل فان دايك”، هو الأقرب من أجل الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام 2019 بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تتويج المدافع الإيطالي “فابيو كانافارو”، بالجائزة حيث فاز نجم ليفربول بدوري الأبطال، كما ساهم بدور كبير في العمل على حلول الريدز لوصافة ترتيب “البريميرليج”، بالإضافة إلى عدم تمكن أي مهاجم من مراوغته بما في ذلك “رونالدو وميسي”، واللاعب البلجيكي إدين هازارد.

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