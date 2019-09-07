بيان تحذيري من اتحاد كرة القدم المصري للجماهير قبل نهائي كأس مصر

7 سبتمبر، 2019
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بيان تحذيري من اتحاد كرة القدم المصري للجماهير قبل نهائي كأس مصر
بيان تحذيري من اتحاد كرة القدم المصري للجماهير قبل نهائي كأس مصر
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أصدر اتحاد كرة القدم المصري، مساء اليوم السبت، بيان رسمي تحذيري، بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غداً الأحد الموافق 8 من شهر سبتمبر لعام 2019 بملعب استاد الجيش في برج العرب.

وقد قام اتحاد الكرة القدم المصري عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” انطلاقاًَ من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم على توفير أعلى مستويات التنظيم بمسابقاته، وحرصاً منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور، والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية، وكافة عناصر اللعبة بضرورة الحرص على ما الآتي:

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  1. الالتزام بالأخلاق الرياضية، وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق، ويعمل على تعزيز الروح الرياضية، والتي تعزز الانتماء إلى الوطن الغالي.
  2. عدم إطلاق أي عبارات تعد مسيئة خارجة، مع التقيد بعبارات التشجيع الرياضية، دون الخروج عن الآداب العامة.
  3. ضرورة المحافظة على سلامة المنشأة الرياضية التي تستضيف الأحداث الرياضية، وحسن التعامل مع مكوناتها.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الرسمي لكرة القدم، أن حالة مخالفة ما تقدم ذكره، من أي من عناصر اللعبة، أو أي من قبل جماهير الناديين سوف يتم تطبيق لوائح اتحاد كرة القدم، سواء المتعلقة بالمسابقات المحلية أو المرتبطة بالانضباط، وذلك مع ضرورة اتخاذ الإجراءات، والعقوبات المناسبة بحق المخالفين.

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