مواعيد مباريات اليوم الأحد 8/9/2019 .. تصفيات يورو 2020 ونهائي كأس مصر

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر العديد من المباريات الهامة والمثيرة، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 8/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات المثيرة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، كما تُقام أيضاً المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بحضور 20 ألف مشجع.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 8/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات نستعرضها لكم بتوقيت القاهرة:

أرمينيا / البوسنة والهرسك، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة 15:00 عصراً.

رومانيا / مالطا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 18:00 مساءً.

سويسرا / جبل طارق، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 18:00 مساءً.

جورجيا / الدنمارك، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD5 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة 18:00 مساءً.

اسبانيا / جزر الفارو، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 20:45 مساءً.

فنلندا / إيطاليا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD2 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة 20:45 مساءً.

اليونان / ليشتنشتاين، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD3 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 20:45 مساءً.

السويد / النرويج، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، 20:45 مساءً.

الزمالك / بيراميدز، نهائي كأس مصر، قناة “أون سبورت” HD1 المجانية، المعلق حاتم بطيشة، قناة “النيل للرياضة”، المعلق مدحت شلبي، الساعة 20:00 مساءً.

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