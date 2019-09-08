تشكيل الزمالك وبيراميدز المتوقع الليلة في نهائي كأس مصر

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في نهائي كأس مصر الليلة أمام فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الصربي ميِتشو.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في نهائي كأس مصر الليلة أمام فريق الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / عبد الله السعيد / عبده لومالاه / إيريك تراوري.

خط الهجوم: أحمد علي / جون أنطوي.

المدير الفني: الفرنسي سيباستيان ديسابر.

ويسعى فريق الزمالك للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس مصر، بعدما فاز بلقب النسخة الماضية موسم 2017 / 2018، فيما يطمح فريق بيراميدز للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه على مستوى جميع المسابقات.

يُذكر أن فريق الزمالك كان قد أقصى فريق الاتحاد السكندري من الدور نصف النهائي في النسخة الحالية من مسابقة كأس مصر، بعدما فاز عليه بهدف وحيد مقابل لا شيء بعد الأوقات الإضافية، بينما أقصى فريق بيراميدز نظيره فريق بتروجيت من الدور ذاته إثر فوزه عليه بهدفين مقابل لا شيء بالعاصمة المصرية القاهرة.

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