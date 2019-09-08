الأهلي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من النصر السعودي

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كشف النادي الأهلي اليوم الأحد حقيقة الأنباء التي تم تداولها بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص اقتراب أحد نجوم الفريق الأول من التعاقد مع نادي النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أشارت إلى أن النجم محمد الشناوي حارس المرمى الأساسي لفريق الأهلي، قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي النصر السعودي من أجل الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وبناءً على هذه الأخبار، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد، أن كل الأنباء الواردة عن قُرب رحيل “الشناوي” عن صفوف المارد الأحمر، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “عبد الحفيظ” إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لم تصل له أي عروض رسمية في الآونة الأخيرة لضم محمد الشناوي، وذلك سواء من طرف نادي النصر السعودي أو حتى من طرف أي نادي آخر.

وفي ختام حديثه، شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن كامل تركيز لاعبي فريق الأهلي مُنصب فقط في الوقت الحالي على مباراة ذهاب دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الفريق الأهلاوي ضيفاً على فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية مساء يوم السبت القادم.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط تقريباً على أرض مصر، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف للمباراة فيما بعد بحسب موافقات الجهات الأمنية، علماً بأن ملعب برج العرب سيكون هو الأقرب لاستضافة المباراة مثلما كان الحال دائماً طيلة السنوات القليلة الماضية.

يُذكر أن المارد الأحمر كان قد عبر محطة دور ال64 من البطولة الإفريقية بسهولة بالغة من خلال إقصاء فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان، حيث فاز عليه في لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، ومن ثم فاز عليه في مباراة الإياب بتسعة أهداف مقابل لا شيء.

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