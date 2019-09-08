قرار حاسم من الأهلي يمنع مسئولى النادى من نشر أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن قراره بالإجماع، من أجل منع أعضاء النادي الأهلي من استخدام، أو إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، خلال الفترة القادمة.

جاء هذا القرار خلال فعاليات اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء أمس السبت، من أجل مناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي الأهلي المختلفة.

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وقد اتفق أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال فعاليات الاجتماع على الموافقة بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة النادي الأهلي، والعاملين في الإدارة التنفيذية، وكافة الأجهزة الفنية، والأجهزة الإدارية، والأجهزة الطبية، وكذلك العاملين في قناة النادي الأهلي، بتناول أخبار تخص النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، أو التعليق على الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي أو الأخبار الخاصة بأعضائ النادي الأهلي أو التعليق على آراء جماهير القلعة الحمراء بأية صورة من الصور.

وشمل القرار أيضا بإن يتم حظر نشر أي أخبار، أو نشر أي صور خاصة بالنادي الأهلي أو العمل على نشر موضوعات تتعلق بالنادي الأهلي أو نشر ما من شأنه تصريح شؤون النادي الأهلي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والقرارات بحق المخالفين لهذا القرار، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر بالمسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي، أو يأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة الصادرة تحت رقم 9 من لائحة الخاصة بالنادي الأهلي.

قرارات النادي الأهلي

تمت الموافقة على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة النادي للتنمية المجتمعية، تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما ضمن مجلس الأمناء، الدكتور محمود باجنيد ليشغل منصب الأمين العام، وعضوية كلاً من، محمد الجارحي، وعبدالوهاب محمد توفيق وعبدالهادي القصبي، و أنيسة حسونة، وخالد مدين، وهشام جمال.

كما تم الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة من أجل حضور فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية وهم: إبراهيم الكفراوى من أجل حضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، وطارق قنديل من أجل حضور الجمعية العمومية الخاصة باتحاد الاسكواش، وجوهر نبيل من أجل حضور فعاليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الخاصة باتحاد كرة اليد، والدكتور مهند مجدي من أجل حضور فعاليات اجتماع الجمعية العمومية العادية الخاصة باتحاد الجمباز.

كما وجه مجلس الإدارة النادي الأهلي بالإجماع على الشكر للكابتن محمد يوسف على، ما قدمه من جهود غير عادية خلال الفترة السابقة التي تولى فيها منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة من أجل دراسة الخطوات الفعلية الخاصة بتشييد استاد النادي، تحت رئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس، وعضوية كلاً من، العميد محمد مرجان، وهو المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والدكتور سعد شلبي مستشار المجلس للتسويق للنادي الأهلي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي.

كما أعلن المجلس عن قراره الخاص بإعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة بفرع النادي الأهلي في مدينة الشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الإنشاءات التي بدأ تنفيذها بفرع النادي الأهلي بالمدينة بشكل فعلي، وفي مقدمتها إقامة مجمع الاسكواش الذي يضم 8 ملاعب، بالإضافة إلى صالة جمباز مجهزة على أعلى مستوى، إلى جانب إقامة صالة كاراتيه، وإقامة مبنى اجتماعي جديد، وإقامة مسجداً يتسع إلى حوالي 1300 فرد، بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة بأعضاء النادي في فرع الشيخ زايد، بما يليق بعضو النادي الأهلي على أن تبلغ قيمة اشتراك الفرد خلال الفرع ما يقرب من 175 ألف جنيهاً مصرياً، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة من أجل إقرار نسبة الزيادة بقيمة الاشتراك للعضوية العاملة العامة، وعضوية الفروع المختلفة.

كما وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على سفر طارق قنديل إلى غينيا الاستوائية من أجل رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الفترة من 10، وحتى 16 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019، لأداء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما وافق المجلس النادي الأهلي أيضاً على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين إلى مدريد الأسبانية خلال الفترة من 23، وحتى 27 من شهر سبتمبر الراهن، من أجل حضور فعاليات مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأكبر و الأهم بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة، وذلك من أجل تلبية الدعوة المقدمة من قبل رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بإسبانيا “الليجا”، وحرصا من مجلس إدارة النادي الأهلي على مشاركة كوادره في مثل تلك المنتديات العالمية من أجل الاطلاع على أحدث النظم والتجارب في مجال صناعة كرة القدم.

النادي الأهلي يعتمد ملف الكرة

أعلن مجلس الإدارة النادي الأهلي على قراره الخاصة باعتماد تمرير ملف كرة القدم، سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر إلى الجهاز الفني السابق، والتعاقد على الجهاز الفني الراهن تحت قيادة السويسري “رينيه فايلر”.

كما تم اعتماد عدد من التوصيات الخاصة بإدارة الشؤون القانونية في النادي الأهلي، فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها خلال الفترة السابقة بفرع النادي القائم في مدينة نصر، حيث تقرر إيقاف عدد من الأعضاء، وحرمان بعضهم من دخول النادي الأهلي، لحين عرض الأمر على أقرب جمعية عمومية، للنظر بإسقاط عضويتهم، بسبب ما بدر عنهم، مع إيقاف آخرين لمدة ستة أشهر.

كما تم مناقشة ملف النشاط الرياضي مع مدير النشاط الكابتن رؤوف عبدالقادر، الذي عرض العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد عقود اللاعبين، واعتماد الأجهزة الفنية، والعمل على توفير مستلزمات الألعاب الجماعية، كما تم الموافقة عليها، كما قرر المجلس تنظيم احتفالية كبرى من أجل تكريم أبناء النادي بكافة الألعاب الجماعية، والألعاب الفردية، والذين قد حققوا إنجازات قارية، أو إنجازات دولية بها خلال الموسم السابق.

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