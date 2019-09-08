قرار هام من رينيه فايلر قبل مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا

8 سبتمبر، 2019
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رينيه فايلر
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اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر المدرب “رينيه فايلر” إغلاق التدريبات الجماعية لفريق الأهلي في وجه كل وسائل الإعلام انطلاقاً من اليوم الأحد وحتى موعد سفر بعثة الفريق الأحمر إلى دولة غينيا الاستوائية، من أجل فرض حالة من التركيز الشديد على أذهان اللاعبين قبل اللقاء.

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ويأمل فريق الأهلي في حجز مقعده في دور المجموعات من بوابة نظيره فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية، علماً بأن مباراة العودة سوف تُقام على أرض مصر في نهاية شهر سبتمبر الحالي.

على صعيد متصل، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد أن موعد مباراة الذهاب قد تغير بناءً على طلب من الفريق المنافس، حيث بات من المقرر إقامة اللقاء في مساء يوم السبت القادم بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بدلاً من الثالثة عصراً في يوم الجمعة.

وفي إطار تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي أيضاً، أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن الرحلة التي سوف تقطعها بعثة المارد الأحمر إلى دولة غينيا الاستوائية سوف تستغرق 11 ساعة كاملة، مما قد يُسبب نوعاً ما الإرهاق لعناصر الفريق الأهلاوي قبل المباراة بيومين.

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