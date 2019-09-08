الفيفا تلزم الأهلي بدفع 858 ألف دولار أمريكي للاعب “هيندريك”

8 سبتمبر، 2019
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الفيفا الدولي يُلزم الأهلي بدفع 858 ألف دولار أمريكي للاعب "هيندريك"
الفيفا الدولي يُلزم الأهلي بدفع 858 ألف دولار أمريكي للاعب "هيندريك"
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أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إصدار قرارا خاص بإلزام النادي الأهلي المصري بدفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 858 ألف دولار أمريكي إلى للاعبه البرازيلي السابق “هيندريك هيكلمي”، باعتبار أنها القيمة المالية المتبقية من عقد اللاعب البرازيلي ، بالإضافة إلى دفع مبلغ يقدر بحوالي 135 ألف دولار باقي مستحقات اللاعب، ليصل المبلغ الإجمالي المستحق للاعب البرازيلي من النادي الأهلي المصري ما يقرب من مليون دولار أمريكي.

ومن المتعين أن ينتظر النادي الأهلي المصري، أصدار خطاب رسمي من قبل لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يفيد بتوقيع العقوبة عليه في شكوى اللاعب البرازيلي، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على استئناف العقوبة ضده الصادرة من قبل “المحكمة الرياضية بسويسرا”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن النادي الأهلي المصري، قد قرار أن يفسخ التعاقد مع اللاعب البرازيلي السابق “هيندريك هيكلمي”، خلال موسم عام 2015، دون إبداء أي أسباب واضحة، حيث قرر اللاعب أن يرفع شكوى على النادي الأهلي من أجل تعويضه.

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