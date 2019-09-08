اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول

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بعد إعلان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، إقالة المكسيكي خافيير أجييري من منصب المدير الفني المنتخب مصر عقب خروج “الفراعنة مبكرًا” من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا، وتسعى اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري إلى إيجاد البديل لقيادة المنتخب.

واستقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، على تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، على أن يجرى الإعلان عن المدير الفني الجديد في الوقت المناسب.

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ويضم إيهاب جلال، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، في جهازه المعاون المدرب العام لفريق المصري حمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد شوقي المدرب بجهاز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، مدربًا مساعدًا بجهاز الفراعنة الأول.

فيما تفاضل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، بين حسام غالي وعماد متعب لاعبا النادي الأهلي السابقين في منصب مدير الكرة بالمنتخب، لكن أفاد عدد من المصادر أن “الكابيتانو” حسام غالي رفض المنصب، حيث أعرب عن رغبته في الاستمرار مع فريق الجونة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة، يبذل مساعٍ كبيرة من أجل إقناع “الكابيتانو” بقبول المهمة، موضحة أنَّه في حال استمرار رفضه سيكون منصب مدير الكرة من نصيب عماد متعب.

أما منصب مدرب حراس المرمى، فإن إيهاب جلال يرغب في استقدام مصطفى كمال مدربًا للحراس بالمنتخب، لكن حتى هذه اللحظة، هناك خلاف على منصب مدرب حراس المرمى للمنتخب، حيث لم يستقر على اسم مدرب الحراس، في ظل وجود علامات استفهام من قبل اللجنة على اختيار عصام الحضري، على أن يجرى اختيار محمد صلاح لتعيينه مديرًا إداريًا لمنتخب الفراعنة، وسيضم عددًا من الوجوه الشابة برفقته.