متفوقا على برشلونة ويوفنتوس وليفربول.. الأهلي الأكثر نجاحا في العالم

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النادي الأهلي والمعروف باسم “نادي القرن” في كرة القدم الأفريقية، تأسس في العام 1907، وأصبح الفائز الدائم منذ اليوم الأول، بحب ما وصفته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وحل النادي الأهلي على رأس قائمة أعدتها صحيفة “ميرور” البريطانية، بشأن الأندية الأكثر نجاحا في العالم، مستندة في تقريرها على إجمالي عدد البطولات التي حصدها النادي الأهلي في كل الأوقات، وشهدت القائمة وجود عددٍ من الأندية الكبار منها “الملكي” ريال مدريد، و”البلوجرنا” برشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني، والفيصلي الأردني، وبنفيكا البرتغالي.

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وذكرت الصحيفة البريطانية، أنَّ النادي الأهلي حصد عددًا كبيرًا من البطولات والألقاب التي وصلت إلى نحو 118 بطولة أبرزها 41 لقبًا في الدوري المصري الممتاز، و36 كأسًا مصرية، إلى جانب 10 كؤوس للسوبر المحلي، وثمانية بطولات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ستة بطولات سوبر أفريقية، وبطولة لكأس الكونفدرالية.

30 ناديًا شملتهم قائمة “ميرور” عن الأندية الأكثر نجاحا في العالم، وحل نادي ريال مدريد الإسباني في المرتبة السابعة برصيد 90 بطولة، وبرشلونة في المركز السادس برصيد 91 بطولة، وبايرن ميونخ الألماني في المركز الـ 14 برصيد 70 بطولة، بينما حل نادي الزمالك المصري في المركز الـ 23 بإجمالي 52 بطولة.

وجاء ترتيب الأندية كالتالي:

الأهلي المصري برصيد 118 بطولة.

رينجرز الإسكتلندي برصيد 115 بطولة.

ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني برصيد 113 بطولة.

أتلتيكو بنيارول الأوروجوياني برصيد 108 بطولات.

سيلتك الإسكتلندي برصيد 105 بطولات.

برشلونة الإسباني برصيد 91 بطولة.

ريال مدريد الإسباني برصيد 90 بطولة.

بنفيكا البرتغالي برصيد 82 بطولة.

أولمبياكوس اليوناني برصيد 75 بطولة.

بورتو البرتغالي برصيد 74 بطولة.

الفيصلي الأردني برصيد 74 بطولة.

مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 71 بطولة.

آياكس الهولندي برصيد 70 بطولة.

بايرن ميونخ الألماني برصيد 70 بطولة.

يوفنتوس الإيطالي برصيد 63 بطولة.

جالطة سراي التركي برصيد 61 بطولة.

أندرلخت البلجيكي برصيد 60 بطولة.

ليفربول الإنجليزي برصيد 59 بطولة.

ستيوا بوخارست الروماني برصيد 58 بطولة.

أوليمبيا أسونسيون البارجواياني برصيد 57 بطولة.

بوكا جونيور الأرجنتيني برصيد 55 بطولة.

كولو-كولو التشيلي برصيد 54 بطولة.

الزمالك المصري برصيد 52 بطولة.

جراسهوبر زيوريخ السويسري برصيد 49 بطولة.

إيه سي ميلان الإيطالي برصيد 48 بطولة.

سسكا صوفيا البلغاري برصيد 48 بطولة.

ريفر بلايت الأرجنتين برصيد 48 بطولة.

ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي برصيد 46 بطولة.

فناربخشة التركي برصيد 43 بطولة.

إنديبندينتي الأرجنتيني برصيد 43 بطولة.