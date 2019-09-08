الشناوي والسيد وبدر.. إصابات بالجملة في الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

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تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمرينه على أرضية ملعب مختار التتش، اليوم، وكثَّف رينيه فايلر من تدريبات الكرة، خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى إجراء جمل فنية وخططية لتنفيذها بشكل عملي.

وتعرض عدد من اللاعبين للإصابة، حيث غادر محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، تمرين الفريق الجماعي قبل نهايته، اليوم، حيث اشتكى الشناوي من آلام في الكتف، ما أسفر عن خروجه من التريبات الجماعية؛ لتلقي العلاج الطبيعي.

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كما غادر ثنائي الأهلي عربي بدر وحسين السيد المران الجماعي، أيضًا، بسبب وجود شكوى عضلية، حيث يعاني اللعب حسين السيد من إصابة عضلية أصيب بها خلال مشاركته في المران الجماعي، وخرج إثرها بصحبة طبيب الفريق خالد محمود.

وحرص مخطط الأحمال البدنية توماس بينكيل، على تجهيز جميع اللاعبين، من خلال فقرة تدريبات بدنية خفيفة، أعقبها خوض الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسي مرمى.

وبعد إصابة الشناوي، خاض شريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق حراس مرمى المارد الأحمر، تدريباتهم تحت إشراف مدرب حراس المرمى يانكون ميشيل، والتي شهدت التركيز على الكرات العرضية.

كان النادي الأهلي أدى تمرينه الجماعي، اليوم، في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش، وكان التمرين عبارة عن جانب بدني خفيف، إضافة إلى تقسيمة مطوَّلة بهدف تجهيز جميع اللاعبين، وكذا الاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.

وتتجه بعثة النادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية، 11 سبتمبر الجاري، لمواجهة فريق كانو سبورت، في أول لقاء تحت قيادة السويسري فايلر المدير الفني الجديد، وسيترأس بعثة الأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.