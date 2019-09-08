ماذا ينتظر الدولي محمد صلاح خلال سبتمبر الجاري 2019؟

Advertisements

سوف تعود خلال شهر سبتمبر الجاري لعام 2019 تنظيم بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف تبدأ كافة الفرق الكروية في الاستقرار على التشكيل الأساسي لها، خصوصاً بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

يعد اللاعب الدولي المصري ولاعب نادي ليفربول البريطاني محمد صلاح، هو أحد أهم لاعبي النادي الإنجليزي، ينتظره شهر قوي للغاية على المستوى الفردي، وعلى المستوى الجماعي مع “الريدز”، حيث ينتظر الدولي محمد صلاح مواجهة قوية أمام نادي نيوكاسل على ملعب أنفيلد رود خلال يوم 14 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019، فبعد نهاية فترة التوقف الدولي، وبعد ذلك بـ 3 أيام، وبالتحديد يوم 17 من شهر سبتمبر الراهن سوف يحل الريدز ضيفاً على نادي نابولي الإيطالي خلال مباريات الافتتاح بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كما أن اللاعب الدولي محمد صلاح سوف يكون على موعد خلال مواجهة ثأرية مع نادي نابولي ونادي ليفربول، بعد أن أقصى اللاعب الدولي المصري الفريق الإيطالي خلال الموسم السابق بالجولة الأخيرة من المجموعات، بهدفه الرائع بعد المرور من نادي كوليبالي.

يعود نادي ليفربول من إيطاليا مرة أخرى إلى لندن، ليكون على موعد مع مواجهة قوية أمام نادي تشيلسي، بعد مرور حوالي شهر من المواجهة التي جمعت بين الفريقين خلال نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وخلال يوم 22 من شهر سبتمبر الراهن سوف يحل الدولي محمد صلاح ضيفاً على فريقه السابق، من أجل التسجيل في نادي تشيلسي.

يتمنى اللاعب الدولي محمد صلاح الذهاب لمدينة ميلانو بإيطاليا، من أجل المشاركة بحفل “جوائز ذا بيست”، خصوصا وأنه مرشح بأن يكون ضمن أفضل 11 لاعب خلال الموسم الكروي.

بعد مواجهة نادي تشيلسي، وبالتحديد في يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري سوف تكون هناك مباراة سهلة للريدز في كأس الكابيتال ضمن الجولة الثالثة أمام نادي ام كيه دونز، وبنسبة كبيرة لن يشارك اللاعب الدولي محمد صلاح فيها، خصوصا، وأن نادي يورجن كلوب قد قرر اراحة النجوم الكبار في مثل تلك المباريات الكروية.

يعود اللاعب من جديد إلى ملعب أنفيلد يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، خلال آخر مباراة له بهذا الشهر، أمام نادي شيفيلد يونايتد الصاعد حديثاً بدوري الدرجة الأولى “الشامبيون شيب”، وسوف تكون المواجهة الأولى للاعب محمد صلاح أمام هذا الفريق الكروي ليزيد عدد الأندية التي سجل في مرماها.

أقرا المزيد متفوقا على برشلونة ويوفنتوس وليفربول.. الأهلي الأكثر نجاحا في العالم