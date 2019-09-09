عمرو أديب يعلق على فوز الزمالك ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

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علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الزمالك على بيراميدز وتحقيق كأس مصر، معبرا عن فرحته بفوز “الأبيض”، قائلا “الناس كلها كانت بتسألني من بداية اليوم عن ماتش الزمالك هتعملوا إيه النهاردة .. وعملنا فعلا النهاردة”.

وأضاف أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “المدرب الجديد وشه حلو علينا ولعبنا ماتش كويس وبيراميدز كانوا في أسوء حالتهم”.،

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وطالب أديب، جمهور الزمالك بتجنب الاحتكاك مع منافسيهم، قائلا: “مش عايز تريقة ولا نكت عايز تهاني.. عايز فرحة وسعادة لقد أخذنا الكأس.. وقلبي انشرح .. وإن شاء الله هناخد السوبر والدوري.. مصر كلها زمالكاوية بس مابتقولش”.

وطالب أديب جمهور النادي الأهلي بالاحتفال مع الزمالك قائلا: “انتوا لازم توزعوا بون بون .. ومينفعش البلد من غير زمالك”.

وتوج فريق الكرة بالزمالك ببطولة كاس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحقق الفريق الأبيض رقما تاريخيا حيث لم يدخل مرمي الزمالك أي أهداف طوال مباريات بطولة كأس مصر.