مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9/9/2019 .. تصفيات كأس أمم أوروبا ومباريات ودية

منتخب ألمانيا
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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة للغاية اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2019 خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9/9/2019 والقنوات الناقلة لجميع هذه المباريات.

وتُقام اليوم عدة مباريات أخرى من الجولة السادسة على هامش التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، كما يشهد اليوم أيضاً إقامة بعض المباريات الودية الدولية تحضيراً للمحافل الدولية القادمة بجميع المستويات.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

  • أذربيجان / كرواتيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة 18:00 مساءً.
  • أيرلندا الشمالية / ألمانيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD1 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة 20:45 مساءً.
  • إستونيا / هولندا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD2 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 20:45 مساءً.
  • اسكتلندا / بلجيكا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD3 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 20:45 مساءً.
  • بولندا / النمسا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 20:45 مساءً.
  • روسيا / كازاخستان، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD6 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة 20:45 مساءً.
  • المجر / سلوفاكيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD7 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 20:45 مساءً.
  • العراق / أوزبكستان، مباراة ودية دولية، قناة “العراقية الرياضية” المجانية، المعلق جمال الدراجي، الساعة 19:00 مساءً.
  • ويلز / بيلاروسيا، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورت” HD9 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 20:45 مساءً.
  • الجزائر / بنين، مباراة ودية دولية، قناة “الجزائرية الثالثة” المجانية، المعلق بلال بناري، الساعة 22:00 مساءً.

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