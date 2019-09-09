الأهلي يواصل تحضيراته اليوم قبل مواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، وذلك في إطار استعداده للمباراة القادمة أمام مضيفه فريق كانو سبورت من دولة غينيا الاستوائية في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من عمر المسابقة، علماً بأن المارد الأحمر كان قد أقصى فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان من دور ال64، بعدما فاز عليه بنتيجة 13 مقابل لا شيء في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وتُقام مباراة الأهلي وكانو سبورت في مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر على أرض دولة غينيا الاستوائية، وذلك تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بعد تغيير موعد المباراة بناءً على رغبة أصحاب الأرض.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الفريق الأهلاوي من مطار القاهرة الدولي في يوم الأربعاء القادم، حيث تستغرق رحلته إلى دولة غينيا الاستوائية حوالي 12 ساعة يشملها ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ولن يعرف أبناء القلعة الحمراء طعم الراحة على الإطلاق خلال شهر سبتمبر الحالي، حيث ينتظرهم مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك يوم 19 سبتمبر القادم أي بعد 5 أيام فقط من مواجهة كانو سبورت.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يُعاني من الإرهاق الشديد في لقاء كأس السوبر بسبب مباراة ذهاب دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في نهاية الشهر الجاري أيضاً على أرض مصر.

ويعلم المارد الأحمر جيداً مدى أهمية المرحلة القادمة مع انطلاقة الموسم الجديد، حيث يسعى للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز، من أجل التتويج به للمرة رقم 42 في تاريخه، إضافة إلى محاولة حصد بقية الألقاب المحلية الأخرى.

ويبقى الهدف الأسمى هو العودة مجدداً إلى منصة التتويج القارية من خلال الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 إثر الفوز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

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