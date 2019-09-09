بعد فوزه بـ 18 بطولة كبرى.. قصة نجاح أسطورة التنس رافاييل نادال

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فاز أسطورة التنس رافاييل نادال بـ 18 بطولة كبرى في عالم التنس، فمنذ نشأة لاعب التنس المشهور رافاييل نادال بالجزيرة الإسبانية “مايوركا”، ومازال يقطن فيها حتى الوقت الراهن، وقد أكد لاعب التنس الشهير “أن منطقتي مايوركا و ماناكور هما حياته ، حيث يقطن فيها جميع من يحب، من عائلته وأصدقائه”، كما أكد أن الجزيرة الأسبانية نفسها الحياة بها رائعة.

نشأة رافاييل نادال

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وقد أوضح لاعب التنس أنه يعشق البحر والهدوء ويعيش الحياة في جزيرة مايوركا الأسبانية، ويستطع أن يحصل على كافة الأشياء التي يحبها خلال إقامته في تلك الجزيرة الأسبانية، لم يكن لاعب التنس رافاييل نادال، هو أول أفراد عائلته بعالم الرياضة العالمية، حيث أن عمه “ميجيل أنخيل” هو نجم في عالم كرة القدم، لعب مع نادي برشلونة لمدة 8 سنوات خلال فترة التسعينات حيث فاز بالدوري الأسباني 5 مرات.

وقد أعلن عم لاعب التنس وهو لاعب كرة القدم ميجيل أنخيل” أنه لا يعتقد أنه القدوة المناسبة التي تطلع لها رافاييل نادال خلال حياته العملية”، وأكد لاعب التنس رافاييل نادال “أنه يجب عمه، لأنه كان في أفضل مستوى له بعالم الرياضة الكروية أثناء فترة لعبه مع نادي برشلونة”.

لعب رافاييل نادال التنس، وشارك في أول بطولة كبرى له بـ “ويمبلدون”،وهو في عمر الـ 17 عاماً، خلال عام 2003، وبعد مرور عامين، فقد حقق لاعب التنس رافاييل نادال أول لقب له ببطولة فرنسا المفتوحة، وهو في عمر 23 عاماً، كان لعب التنس قد فاز بـ 6 بطولة كبرى، ولكنه لم يتوقع أنه سوف يواصل اللاعب خلال فترة الـ 30 من عمره.

لكن اللاعب رافاييل نادال قد تمكن خلال عمر 33 عاماً من الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الـ 12 خلال عام 2019، وبعد فوزه بـ 18 بطولة كبرى في عالم التنس، لا يزال يسعى رافاييل نادال إلى الفوز بالمزيد من البطولات الكبرى.

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