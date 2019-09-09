عبد الله بكري على رادار الأهلي بعد اقتراب رحيله عن بيراميدز

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الإثنين أن المدافع عبد الله بكري لاعب نادي بيراميدز بات متواجداً على رادار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد اقتراب رحيله عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المصدر أن عبد الله بكري خرج نهائياً من حسابات الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قبل انطلاقة الموسم الجديد، مما يجعل المدافع مجبراً على الرحيل عن صفوف نادي بيراميدز عوضاً عن الاكتفاء بالجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء.

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وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي كان مهتماً بضم “بكري” منذ الصيف الماضي، إلا أن الأخير فضل وقتها التعاقد مع نادي بيراميدز بسبب قيمة الراتب السنوي العالية عكس ما كان سيحصل عليه داخل جدران القلعة الحمراء.

وشدد المصدر أيضاً على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي وافق بدوره على مقترح لجنة التخطيط بالنادي للتعاقد مع عبد الله بكري الصيف الحالي، علماً بأن النادي الأهلي لا يزال مُتبقي أمامه حتى يوم 17 سبتمبر القادم لغلق أبواب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

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