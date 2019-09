عدد بطولات الاهلي.. الأهلي يرد على ميرور فزنا بـ 136 و ليس 118 بطولة

للنادي الأهلي تاريخ كبير، وحافل بالإنجازات الكروية، حيث استطاع النادي الأهلي تدوين اسمه بحروف من ذهب، بين الأندية المصرية، والأندية العالمية بعدد كبير من البطولات، ليتم تنصيب النادي الأهلي ملكاً على منافسيه من الأندية الكروية، حيث سجل عدد بطولات النادي الأهلي ما يقرب من 136 بطولة خلال 112 عاماً، هو عمر القلعة الحمراء، التي تم تأسيسها خلال عام 1907.

وقد قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي باستعراض بطولات القلعة الحمراء الـ 136 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رداً على “صحيفة ميرور الإنجليزية”، والتي قامت بنشر تقرير عن أكثر الأندية الكروية تتويجاً بالألقاب، والبطولات الرياضية في العالم، وقد شهدت تواجد النادى الأهلي على القمة برصيد يقرب من 118 لقباً فقط.

فقد احتل النادي الأهلي صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقاُ للبطولات الرياضية حول العالم، ليتفوق الأهلي على جميع الأندية العالمية، على حسب القائمة التي تم نشرتها عبر صحيفة ميرور البريطانية، على الرغم من تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى قد فاز بها النادي الأهلي المصري.

According to @MirrorFootball we are on the top of the "30 most successful football clubs in the world"

P.S. we won 136 football trophies not 118

