عدد بطولات الاهلي.. الأهلي يرد على ميرور فزنا بـ 136 و ليس 118 بطولة

الأهلي يحصل على 136 بطولة ليصبح الملك على الأندية المصرية
الأهلي يحصل على 136 بطولة ليصبح الملك على الأندية المصرية
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للنادي الأهلي تاريخ كبير، وحافل بالإنجازات الكروية، حيث استطاع النادي الأهلي تدوين اسمه بحروف من ذهب، بين الأندية المصرية، والأندية العالمية بعدد كبير من البطولات، ليتم تنصيب النادي الأهلي ملكاً على منافسيه من الأندية الكروية، حيث سجل عدد بطولات النادي الأهلي ما يقرب من 136 بطولة خلال 112 عاماً، هو عمر القلعة الحمراء، التي تم تأسيسها خلال عام 1907.

وقد قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي باستعراض بطولات القلعة الحمراء الـ 136 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رداً على “صحيفة ميرور الإنجليزية”، والتي قامت بنشر تقرير عن أكثر الأندية الكروية تتويجاً بالألقاب، والبطولات الرياضية في العالم، وقد شهدت تواجد النادى الأهلي على القمة برصيد يقرب من 118 لقباً فقط.

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الأهلي يحتل صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تتويجاً

فقد احتل النادي الأهلي صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقاُ للبطولات الرياضية حول العالم، ليتفوق الأهلي على جميع الأندية العالمية، على حسب القائمة التي تم نشرتها عبر صحيفة ميرور البريطانية، على الرغم من تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى قد فاز بها النادي الأهلي المصري.

عدد بطولات الاهلي

أولاً: بطولات الأهلي المحلية

  • حصل النادي الأهلي على 41 بطولة دوري عام.
  • كما حصل على 36 لقب ببطولة كأس مصر.
  • كما حصل الأهلي على 10 ألقاب سوبر محلي.
  • إلى جانب حصوله على 7 ألقاب بطولة السلطان حسين.
  • كما حصل النادي الأهلي على 16 لقب دوري منطقة القاهرة.
  • وحصل على لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة.
  • كما نال لقب واحد من كاس الاتحاد المصري.
  • كما استطاع النادي الأهلي على الجمع بين الدوري والكأس 14 مرة على مدار تاريخه الرياضي.

البطولات القارية للنادي الأهلي

  • حصل النادي الأهلي على 8 ألقاب دوري أبطال أفريقيا.
  • كما حصل على 4 ألقاب أبطال الكؤوس.
  • وحصل على لقب واحد كأس الكونفدرالية الأفريقية.
  • كما حصل على 6 ألقاب كأس السوبر الأفريقي.
  • كما حصل على لقب واحد بالبطولة الأفرو أسيوية.
  • كما حصل على 4 ألقاب كأس أبطال العرب.

جمع الأهلي على بطولة الدوري والكأس 14 مرة

عبر تاريخ النادي الأهلي المصري الطويل، فقد جمعت القلعة الحمراء بين بطولة الدوري المصرية وبين كأس مصر لمدة 14 مرة، كان أولها خلال الموسم الكروي لعام “1948/ 1949″، وهو أول موسم تقام فيه مسابقة الدوري المصري، الذي توج به العملاق الأحمر،أيضا نجح النادي الأهلي في الفوز بلقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك “فاروق خلال هذا الوقت” فى الوقت الإضافى بنتيجة “3/ 1”.

فيما تم تتويج النادي الأهلي بالدوري والكأس معاً خلال الموسم الكروية لعام “2016/ 2017″، كما نجح النادي الأهلي في الجمع للمرة رقم “14” بين مسابقة الدورى، والكأس بعد فوزه على النادي المصري بنتيجة “2/ 1” خلال الوقت الإضافي في نهائي كأس مصر.

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