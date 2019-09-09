الخميس المقبل.. اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد للدوري

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بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري، وتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، أمس، عقب فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، انتهى موسم 2018 – 2019 بشكلٍ رسمي.

وأعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عن الموعد النهائي لعقد مراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020، حيث قررت إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم، إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد، الخميس المقبل، في الواحدة ظهرًا، بحضور مندوبي الأندية الـ18، بأحد فنادق القاهرة.

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يشار إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ووجود ومحمد فضل، وجمال محمد علي، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، جرى اعتمادها رسميًا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.