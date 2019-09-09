منهم محمد صلاح.. FIFA 2020 تعلن أفضل 10 لاعبين باللعبة

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“فيفا 2020”.. واحدة من الألعاب المفضلة لدى الشباب على مستوى العالم، فقد أعلن عن إصدار النسخة الجديدة من اللعبة “فيفا 20” يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، في جميع أنحاء العالم.

جاء اللاعب الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ولاعب منتخب مصر، من أفضل 10 لاعبين في لعبة “FIFA 2020″، فقد حل اللاعب المصري في المركز الثامن بعد اللاعب الهولندي “فان دايك”.

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وحصل محمد صلاح، في النسخة الجديدة من اللعبة على تقييم 90 درجة في بطاقة المستوى للعبة، وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي متفوقا على اللاعبين في المركز الأول بـ 94 درجة، وبتقييم بلغ نحو 93 درجة حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثاني.

وحاز البرازيلي نيمار جونيور على المركز الثالث حل بتقييم 93 درجة، وجاء البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد في المركز الرابع بقييم 91 درجة، وبالدرجة نفسها حل البلجيكي كيفين دي بروين في المركز الخامس، وجاء يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في المركز السادس بتقييم بلغ نحو 91 درجة.

بينما احتل زميل محمد صلاح في ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك المركز السابع بتقييم 90 درجة، وبالدرجة نفسها حل الكرواتي لوكا مودريتش في المركز التاسع، وجاء في المركز العاشر حرس مرمى برشلونة أندريه تيرشتيجن بتقييم بلع نحو 90 درجة.