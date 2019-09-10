مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/9/2019 .. تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الثلاثاء 10/9/2019 لمتابعة العديد من المباريات المثيرة للغاية في آخر أيام فترة التوقف الدولي الحالية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

ومن المقرر أن تُقام اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم 2022، إضافة إلى بقية مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، وأيضاً بعض المباريات الودية الدولية.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

كمبوديا / البحرين، التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الجولة الثانية، قناة “البحرين الرياضية” المجانية، المعلق علي سعيد، قناة “الكأس القطرية” HD4 المجانية، المعلق منتصر الأزهري، الساعة 13:30 ظهراً.

سنغافورة / فلسطين، التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الجولة الثانية، قناة “KSA Sport H2” المجانية، المعلق عائد العصيمي، قناة “الكأس القطرية” HD2 المجانية، المعلق خالد الحدي، الساعة 13:45 ظهراً.

هونج كونج / إيران، التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الجولة الثانية، قناة “الكأس القطرية” HD1 المجانية، المعلق أحمد المعمري، الساعة 14:00 ظهراً.

ماليزيا / الإمارات، التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الجولة الثانية، قناة “دبي الرياضية” HD1 المجانية، المعلق عبدالله السعدي، قناة “الكأس القطرية” HD5 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، قناة “الشارقة الرياضية” المجانية، المعلق عبدالحميد الجسمي، الساعة 14:45 عصراً.

الكويت / أستراليا، التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الجولة الثانية، قناة “الكويت الرياضية” المجانية، المعلق حمد بوحمد، قناة “الكأس القطرية” HD2 المجانية، المعلق أحمد الطيب، قناة “بي إن سبورتس” HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 17:30 مساءً.

اليمن / السعودية، التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الجولة الثانية، قناة “KSA Sport HD1” المجانية، المعلق عبدالله الحربي، قناة “الكأس القطرية” HD4 المجانية، المعلق محمد السعدي، قناة “بي إن سبورتس” HD1 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة 18:00 مساءً.

قطر / الهند، التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورتس” HD المجانية، المعلق يوسف سيف، قناة “الكأس القطرية” HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، الساعة 18:30 مساءً.

إنجلترا / كوسوفو، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورتس” HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 20:45 مساءً.

فرنسا / أندورا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورتس” HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 20:45 مساءً.

مولدوفا / تركيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورتس” HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 20:45 مساءً.

ليتوانيا / البرتغال، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورتس” HD4 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 20:45 مساءً.

ألبانيا / أيسلندا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورتس” HD6 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 20:45 مساءً.

الجبل الأسود / جمهورية التشيك، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورت” HD5 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة 20:45 مساءً.

لوكسمبورج / صربيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة السادسة، قناة “بي إن سبورتس” HD7 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة 20:45 مساءً.

عمان / لبنان، مباراة ودية دولية، قناة “عمان الرياضية” المجانية، المعلق راشد الشيِداني، قناة “بي إن سبورتس” HD4 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 17:30 مساءً.

الأردن / باراجواي، مباراة ودية دولية، قناة “الأردن الرياضية” المجانية، المعلق علي الحنيطي، الساعة 18:00 مساءً.

تونس / كوت ديفوار، مباراة ودية دولية، قناة “الوطنية التونسية” المجانية، المعلق رفقي بوسته، الساعة 19:00 مساءً.

المغرب / النيجر، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورتس” HD المجانية، المعلق عادل خلو، الساعة 21:00 مساءً.

أوكرانيا / نيجيريا، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورتس” HD8 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 20:30 مساءً.

مصر الأولمبي / السعودية الأولمبي، مباراة ودية دولية، قناة “أون سبورت” HD1 المجانية، المعلق أيمن الكاشف، قناة “تايم سبورت” المجانية، المعلق مؤمن حسن، الساعة 20:00 مساءً.

كولومبيا / فنزويلا، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورتس” HD4 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 03:00 صباحاً.

الأرجنتين / المكسيك، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورتس” HD2 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 04:00 صباحاً.

البرازيل / بيرو، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورتس” HD1 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 04:30 صباحاً.

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