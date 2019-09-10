تشكيل السعودية المتوقع الليلة أمام اليمن بتصفيات كأس العالم

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يشهد ملعب البحرين الوطني على أرض مملكة البحرين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل منتخب اليمن ضيفه منتخب السعودية، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار المرحلة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 م.

تنطلق مباراة السعودية واليمن تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة السعودية واليمن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية واليمن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في مباراة الليلة أمام مضيفه منتخب اليمن:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني / عمر هوساوي / علي آل بليهي / حمدان الشمراني.

خط الوسط: سلمان الفرج / محمد كنو / عبد الرحمن الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري / هتان باهبري / عبدالله الحمدان.

المدير الفني: الفرنسي هيرفي رينارد.

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