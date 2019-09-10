الأهلي يؤكد رسمياً جاهزية الشناوي لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

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أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء جاهزية النجم محمد الشناوي، من أجل حراسة عرين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة القادمة أمام فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن “الشناوي” قد انتظم بشكل طبيعي للغاية في التدريبات الجماعية رفقة زملائه صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تعافى بشكل كامل من الكدمة التي تعرض لها على مستوى الكتف خلال مران المارد الأحمر مساء يوم الأحد الماضي.

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يُذكر أن الفريق الأهلاوي سوف ينزل ضيفاً ثقيلاً على فريق كانو سبورت مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر على أرض دولة غينيا الاستوائية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

على صعيد متصل، كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي آخر التطورات بخصوص حالة المصابين، وتحديداً كلاً من الثلاثي محمد محمود وسعد الدين سمير ورامي ربيعة.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ أن اللاعب محمد محمود سوف يعود للمشاركة في المران الجماعي بعد أسبوعين من الآن، فيما ينضم كلاً من الثنائي رامي ربيعة وسعد الدين سمير للتدريبات عقب عودة بعثة المارد الأحمر مباشرة من دولة غينيا الاستوائية.

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