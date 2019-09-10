صلاح يحصد جائزة أفضل أهداف ليفربول عن شهر أغسطس 2019

المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول عن شهر أغسطس 2019
المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول عن شهر أغسطس 2019
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نجح اللاعب الدولي ونجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول البريطاني محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل هدف لنادي ليفربول البريطاني خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019.

وقد أعلن نادي ليفربول البريطاني عن فوز اللاعب الدولي محمد صلاح بجائزة أفضل هدف خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، بعدما استطاع الدولي محمد صلاح تسجيل هدفاً رائعاً بشباك نادي الأرسنال خلال المباراة الكروية التي جمعت بين ليفربول والأرسنال خلال الشهر السابق بالدورى الإنجليزى الممتاز.

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وقد شهدت تلك المباراة الكروية تسجيل اللاعب الدولي محمد صلاح هدفين بشباك نادي الأرسنال البريطاني أحدهما من ركلة جزاء، والهدف الآخر من مهارة فردية كبيرة خدع فيها اللاعب “ديفيد لويز”، مدافع نادي أرسنال، ومجهود بدني مميز حصل على إثره على جائزة هدف الشهر خلال المباراة الكروية التي حسم لصالح الريدز بنتيجة 3/ 1.

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