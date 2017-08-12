يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى السوبر الاسبانى اليوم فى كلاسيكو الأرض

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مشوار نادي برشلونة الإسباني في الليغا الإسبانية قبل خوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد . مشاهدة مباراة الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف يوتيوب .

في هذه الفقرة من فريق عمل الاخبار والاحصائيات موقع مصر 365 نقدم لكم مشوار نادي برشلونة الإسباني في الليغا الاسبانية قبل خوض اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد في الكلاسيكو . يدخل نادي برشلونة الاسباني صاحب اللقاء و الجمهور يدخل اللقاء قبل أنطلاقة الموسم وبعد مغادرة نجم الفريق نيمار جونيور مباريات الليجا و تعادل في أربع مباريات و خسر في اثنين فقط . أحرز لاعبو برشلونة ستة و ثمانين هدف ليكونوا بذلك أصحاب ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة خلف ريال مدريد بفارق هدف واحد فقط لصالح الميرينجي بينما استقبلت شباك كلاوديو برافو لأربعة وعشرين هدف .

هذا و يسعى برشلونة الاسباني لحسم الكلاسيكو الثاني هذا الموسم في الليجا خاصةً أنه يخوض المباراة على أرضه و وسط جمهوره الغفير العاشق للنادي الكتالوني و تكرار الأداء و النتيجة الكبيرة التي حققها في لقاء الدور الأول في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو حين فاز بأربعة أهداف دون رد في معقل النادي الملكي و لولا أن برشلون قد اقترب كثيراً من حسم لقب الليجا و سوف يلاقي أتلتيكو مدريد في دوري ابطال أوروبا إلا أن لقاء الكلاسيكو دائماً ما يكون مناسبة خاصة للناديين لذا فليس من المتوقع أن يدفع لويس انريكي ببدلاء النادي الكتالوني لاراحة نجوم الفريق للقاء أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

مشوار نادي ريال مدريد في الليجا الاسبانية قبل خوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة … يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الكلاسيكو مباراة برشلونة و ريال مدريد

ستشهد أرضية ملعب الكامب نو يوم غداً الأحد موقعة كلاسيكو الأرض والتي ستجمع بين الغريمين صاحب الأرض فريق برشلونة وضيفه فريق ريال مدريد، وذلك في إطار ذهاب كأس السوبر الإسباني 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون الموقعة منقولة على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية المفتوحة وأيضاً قناة أون سبورت المصرية.

وسيدخل كلاً من الفريقين موقعة الكلاسيكو بحثاً عن الإنتصار بنتيجة عريضة وخاصة فريق برشلونة، نظراً لآنه سيلعب المباراة الأولى على أرضية ميدانه ووسط أنصاره على أن تكون موقعة الإياب على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في يوم الأربعاء المقبل.

ولا شك أن الفريق الكتالوني سيدخل المواجهة وهو ليس في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بعدما رحل عنه النجم البرازيلي نيمار جونيور بإتجاه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بصورة مفاجأة في الأسبوع الماضي، ولعل ما يُزيد من تعقيد الأمور على البارسا أن النادي حتى هذه اللحظة لم يتمكن من تعويض نيمار بنجم أخر جديد.

و الآن نستعرض سوياً مجموعة من اخبار الفريقين قبل خوض اللقاء و كذلك مجموعة من التصريحات من جانب الفريقين قبل خوض اللقاء المرتقب . يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الكلاسيكو مباراة برشلونة و ريال مدريد اليوم 2-4-2016 . يلا شوت مباشر .. مشاهدة مباراة الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف يوتيوب 2 ابريل 2016

تصميم خاص في الكلاسيكو لتكريم الراحل يوهان كرويف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف يوتيوب.

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن تصميمه ل ” تيفو ” في كلاسيكو يوم السبت و ذلك تكريماً للاعب نادي برشلونة الإسباني الراحل يوهان كرويف الهولندي الطائر الذي ارتدى القميص رقم أربعة عشر مع برشلونة الاسباني في السبعينيات و كان أحد أبرز المدربين للفريق في الثمانينيات و ذلك تكريماً لأسطورة الفريق . هذا و حسب ما نشرت صحيفة sport une فإن إدارة النادي قد خصصت ” تيفو ” لقميص نادي برشلونة و رقم أربعة عشر الذي ارتداه يوهان كرويف مع الفريق و كذلك اسم الأسطورة الهولندية و ذلك في مقاعد المدرجات المواجهة المقصورة الرئيسية لملعب الكامب نو خلال مباراة الكلاسيكو القادمة يوم السبت . و لكن رغم هذا فإن النادي الكتالوني لم يعلن حتى الآن إذا ما كان سوف يتكرر مشهد مباراة فرنسا و هولندا في الدقيقة الرابعة عشر من المباراة تخليداً لذكرى الهولندي الراحل فإنه من المتوقع أن يقوم برشلونة و ريال مدريد بنفس الأمر في الكلاسيكو يوم السبت .

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طرفي اللقاء : برشلونة الاسباني و ريال مدريد الاسباني

: برشلونة الاسباني و ريال مدريد الاسباني المناسبة :كأس السوبر الإسباني.

:كأس السوبر الإسباني. تاريخ اللقاء : يوم الأحد الموافق 13 من أغسطس لعام 2017 .

: يوم الأحد الموافق 13 من أغسطس لعام 2017 . ملعب اللقاء : ملعب الكامب نو ” برشلونة “

: ملعب الكامب نو ” برشلونة “ توقيت اللقاء : وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

: وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يلا شوت مباشر .. مشاهدة مباراة الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف يوتيوب .

هذا و سوف يتم نشر رابط البث الحي و المباشر للقاء مباشرةً قبل اللقاء بأكثر من عشر ساعات كاملة كما ذكرنا لذا نرجو من حضراتكم التكرم بحفظ رابط المقال و سوف يتم تحديث المقال كل فترة لاضافة المزيد من الاخبار والتغطية لمباراة برشلونة و ريال مدريد فانتظرونا…