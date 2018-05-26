قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم فى اياب دورى الابطال مشاهدة مجانية على النيل سات

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زوارنا الكرام وعشاق النادى الملكى نقدم لكم فى هذا التقرير ترددات جميع القنوات المفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في اياب دورى الابطال مشاهدة مجانا على النايل سات وغيره من الاقمار الصناعية والتى سوف تكون في الموعد من أجل نقل مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم السبت الموافق 26-5-2018 فى تغطيه مباشرة وحصرية واضافة الى ذلك يسعى فريق عمل أخبار الرياضة والبث الحي للمباريات إلى نقل فعاليات مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم عبر الانترنت بجوده عالية وبدون تقطيع وذلك في تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة الساعه العاشرة الا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الامارات العربية المتحدة فى اقوى مباريات الكرة الاوربية والتى يقدمها موقع مصر 365 عبر تغطيه مباشرة وحصرية لحظه بلحظة لمباراة ريال مدريد وليفربول على ارضية الملعب الأوليمبي في مدينة كييف.

من خلال هذا التقرير سنقدم لكم جميع القنوات الناقلة للمباراة المرتقبة بين ريال مدريد وليفربول سواء المشفرة او المفتوحة بالاضافة الى اننا سوف نقدم فى تقرير لاحق مشاهدة مباراة الميرنجى والليفر عبر الانترنت اون لاين بجوه عالية وبدون تقطيع فتابعونا من اجل تغطيه حية ومباشرة لتفاصيل مباراة ريال مدريد وليفربول لحظة بلحظة ، والجدير بالذكر ان مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول Real Madrid vs Liverpool في تشامبيونزليج مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 حيث يستضيف الملعب الاوليمبي في كييف نهائي يجمع الملكي ريال مدريد ضد ليفربول في مباراة يبحث فيها الفريقين عن تحقيق حلم الوصول للقب دوري الأبطال، المباراة ستقام في تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة العاشرة عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

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مشوار نادى ريال مدريد وليفربول قبل لقاء الفريقين اليوم فى اياب نصف نهائى دورى ابطال اوربا:قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم فى اياب دورى الابطال مشاهدة مجانا على النايل سات مباشرة

من خلال هذا التقرير نقدم لكم جميع القنوات المفتوحة والناقلة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في نهائى دوري أبطال اوربا من أجل تحديد زعيم أوروبا لعام 2018 . مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول Real Madrid vs Liverpool في تشامبيونزليج مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 حيث يدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعه بعد عودة نجمه البرتغالى رونالدو إلى التدريبات الجماعيهة مؤخرًا بعد غيابه عن تدريبات لميرنجي.

التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وليفربول اليوم فى دورى ابطال اوربا:

تشكيل نادى ليفربول

حراسة المرمى : كاريوس

كاريوس خط الدفاع : لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، أليكسندر أرنولد

لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، أليكسندر أرنولد خط الوسط : جيمس ميلنر، جوردان هيندرسون، فينالدوم

جيمس ميلنر، جوردان هيندرسون، فينالدوم خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى : كيلور نافاس

كيلور نافاس خط الدفاع : داني كارفخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو

داني كارفخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو خط الوسط : توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش خط الهجوم : إيسكو، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مباراة ريال مدريد وليفربول فى دورى الأبطال وتردداتها

القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة ريال مدريد الأسباني وليفربول الإنجليزي حيث ستنقل المباراة علي بعض القنوات المفتوحة والتي من خلالها يمكن لجمهور الفريقين مشاهدة المباراة القوية في نصف نهائي تشامبيونزليج بين ريال مدريد وليفربول عبر هذة القنوات المفتوحة مثل قنوات ” 1TV , 3 Sport, Armenia TV, RTRS TV, TRT 1 ” حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول مباشرة في دوري بطال أوروبا مجانا عبر هذة القنواتوالتي تستنقل المباراة مباشرة للجمهور العاشق للفريقين بدون تشفير وستجدون ترددتها بالأسفل .

قناة Idman – التردد : 11169 أفقي – معدل الترميز : 20400 – القمر : AzerSpace 46°E.

قناة Negaah Tv – تردد: 11231 عمودي – معدل الترميز : 27500 – القمر : Afghansat 48°E.

قناة 3 Sport – التردد : 11293 عمودي – معدل الترميز : 27500 – القمر : Afghansat 1.

قناة 1TV Georgia-التردد : 11095 أفقي-معدل الترميز : 27500-القمر : AzerSpace 1.

قناة Armenia TV-التردد : 11109 عمودي-معدل الترميز : 3407-القمر : Eutelsat 36°E.

قناة Iran 3-التردد : 11555 عمودي-معدل الترميز : 30000-القمر : Intelsat 902.

قناة Rah-e-Farda-التردد : 11293 عمودي-معدل الترميز : 27500-القمر : Afghansat 1.