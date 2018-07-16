موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 17/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة ضيفه فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وتاونشيب رولز، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز إضافة إلى التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في هذه المباراة.

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موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة ضيفه فريق تاونشيب رولز في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا.

أما مباراة الأهلي وتاونشيب رولز سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة الأهلي وتاونشيب رولز سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة النيل للرياضة المصرية، ولكن وعلى التردد الأرضي نظراً إلى أن المباراة مقامة على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

آخر تحضيرات الأهلي والتشكيل المتوقع

يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الثالثة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو في حقبة جديدة تماماً بعد رحيل الكابتن حسام البدري عن منصب المدير الفني للمارد الأحمر عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

وبات فريق الأهلي الآن تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي تعقد عليه جماهير القلعة الحمراء آمال كبيرة للغاية من أجل إعادة الهيبة من جديد إلى فريق الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد الإفريقي، علماً بأن فريق الأهلي لم يعرف طعم الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2013.

وهو الأمر الذي يجعل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مطالباً بتركيز كل جهوده رفقة لاعبي القلعة الحمراء على هدف واحد فقط لا غير، وهو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2018، علماً بأن ذلك اللقب سوف يمنح المارد الأحمر أيضاً فرصة المشاركة من جديد في بطولة كأس العالم للأندية والتي سوف تُقام هذه المرة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر القادم من العام الحالي.

ولا شك أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن المباراة أمام فريق تاونشيب رولز سوف تكون المباراة الأولى الرسمية له رفقة المارد الأحمر، ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات أكثر على المدير الفني الفرنسي أن المباراة سوف تشهد حضوراً كبيراً من طرف جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب برج العرب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يُدرك جيداً أنه لا يوجد أي مجال أمام فريق الأهلي في هذه المباراة سوى الفوز، وخاصة إذا أراد الإبقاء على آماله في المنافسة بكل قوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وتبدو وضعية فريق الأهلي الحالية في المجموعة الأولى معقدة نوعاً ما، وذلك بعد التعادل في المباراة الأولى أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، ومن ثم الخسارة في المباراة الثانية أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي، مما جعل فريق الأهلي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق تاونشيب رولز راضياً في حالة خروجه بنتيجة التعادل من أمام مضيفه فريق الأهلي في هذه الجولة، وخاصة وأن فريق تاونشيب رولز يمتلك في رصيده 3 نقاط، مما يجعل نقطة التعادل تُعطيه أفضلية كبيرة للغاية قبل موعد مباراة الإياب بين الطرفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويأمل أنصار القلعة الحمراء أن يكون فريقُهم قد استعد بشكل مثالي، ليس فقط من أجل خوض هذه المباراة أمام فريق تاونشيب رولز، وإنما من أجل الدخول بقوة في موسم سوف يكون ملئ بدون أدنى شك بالعديد من التحديات على كافة المستويات.

ويكفي الإشارة إلى أن فريق الأهلي سوف يُنافس في الأشهر القليلة القادمة على خمسة جبهات مختلفة، والتي تتمثل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في المقام الأول، ومن ثم لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم المحلي، علماً بأن المارد الأحمر سوف يصطدم حينها مع فريق الأهلي في مطلع شهر أغسطس القادم.

وبعد ذلك مباشرة سوف يبدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وإضافة إلى ذلك سوف يُنافس فريق الأهلي أيضاً على لقب البطولة العربية للأندية التي من المقرر أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي 2018، وأخيراً سوف يبدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة كأس مصر قبل بداية العام الجديد 2019.

ولم ينجح فريق الأهلي في الموسم الماضي في الفوز سوى بلقبين فقط لا غير، وهما لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى لقب كأس السوبر المصري، وفي مقابل ذلك خسر لقب كأس مصر بعد إقصائه من الدور ربع النهائي على يد فريق الأسيوطي سبورت، كما خسر لقب دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته في الدور النهائي على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام فريق تاونشيب رولز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / مؤمن زكريا / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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