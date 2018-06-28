يلا شوت.. بث مباشر مباراة تونس وبنما في كأس العالم.. مشاهدة مباراة تونس وبنما بث مباشر

مشاهدة مباراة تونس وبنما بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره المنتخب البنمي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وبنما

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تونس وبنما عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تونس وبنما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تونس وبنما

مشاهدة مباراة تونس وبنما بث مباشر، يحتاج المنتخب التونسي في هذه المباراة إلى تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل محاولة إسعاد جماهيره الغفيرة بعد إقصائه بشكل رسمي من المونديال منذ الدور الأول، علماً بأن المنتخب التونسي لا يملك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

البث المباشر لمباراة تونس وبنما، يحتاج المنتخب البنمي بدوره إلى تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل الهدف ذاته أيضاً مثله مثل المنتخب التونسي، حيث لا يملك المنتخب البنمي هو الآخر أي نقطة في رصيده على الإطلاق، علماً بأن هذه المشاركة تُعتبر هي الأولى بالنسبة إلى المنتخب البنمي في بطولة كأس العالم.

تونس وبنما بث مباشر

بث مباشر مباراة تونس وبنما، سوف يتم إقامة مباراة تونس وبنما في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق مباراة تونس وبنما تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة تونس وبنما بث مباشر

ويمكنكم متابعينا الكرام من خلال فقرة البث المباشر متابعة مباراة تونس وبنما اليوم عبر يلا شوت: مشاهدة بث مباشر مباراة تونس وبنما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018