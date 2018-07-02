يلا شوت الجديد : بث مباشر مباراة السويد وسويسرا .. مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر

مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب السويدي لملاقاة نظيره المنتخب السويسري اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة السويد وسويسرا

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السويد وسويسرا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة السويد وسويسرا منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ويُمكن أيضاً مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً يُمكن مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة.

موعد مباراة السويد وسويسرا

مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر، يحتاج المنتخب السويدي إلى تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب السويد كان قد نجح في حصد 6 نقاط في فترة دور المجموعات مما يجعله يتصدر بالتالي مجموعته السادسة في مونديال روسيا الحالي

البث المباشر لمباراة السويد وسويسرا، يحتاج المنتخب السويسري بدوره إلى تحقيق الانتصار أيضاً حتى يضمن مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب سويسرا كان قد نجح في حصد 5 نقاط في فترة دور المجموعات مما جعله بالتالي يحتل وصافة مجموعته الخامسة في مونديال روسيا الحالي.

السويد وسويسرا بث مباشر

بث مباشر مباراة السويد وسويسرا، سوف يتم إقامة مباراة السويد وسويسرا في اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، على أن تنطلق مباراة السويد وسويسرا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تُعتبر هذه المشاركة الثالثة عشر في تاريخ منتخب السويد على مستوى بطولات كأس العالم على مر التاريخ بأكمله، حيث سبق وأن شارك المنتخب السويدي في 12 نسخة سابقة من بطولات كأس العالم، مما يؤكد بالتالي على أن المنتخب السويدي يمتلك الخبرة الدولية اللازمة في هذه المحافل الدولية الكبرى.

ولعل ما يؤكد أكثر أن المنتخب السويدي لديه خبرة دولية كبرى على صعيد بطولة كأس العالم، هي الإنجازات التي نجح المنتخب السويدي في تحقيقها على مستوى بطولات كأس العالم على مر التاريخ، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المنتخب السويدي نجح في أن يكون وصيفاً للمونديال، وذلك تحديداً في بطولة كأس العالم في عام 1958.

ولا تقتصر إنجازات منتخب السويد عند ذلك الحد فحسب، حيث سبق وأن نجح منتخب السويد في الفوز بالمركز الثالث في مرتين سابقتين على مستوى بطولات كأس العالم، وكانت المرة الأولى في بطولة كأس العالم في عام 1950، فيما كانت المرة الثانية في بطولة كأس العالم 1994 وذلك في المونديال الذي تم تنظيمه على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نجح منتخب السويد أيضاً في الفوز بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم عام 1938، أما بقية مشاركاته في بطولات كأس العالم فلم تشهد أي حدثاً فريداً من نوعه على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تُعتبر أيضاً بمثابة ذات طابع خاص للجماهير السويدية.

وبكل تأكيد لا تقتصر إنجازات منتخب السويد فقط على بطولات كأس العالم، حيث سبق وأن نجح المنتخب السويدي في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا وذلك في عام 1992، كما نجح أيضاً منتخب السويد في الوصول إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا في عام 2004، وذلك في البطولة التي تم تنظيمها على أرض دولة البرتغال في ذلك التوقيت.

ويفتقد المنتخب السويدي بدون أدنى شك في النسخة الحالية في مونديال روسيا الحالي هدافه التاريخي وأبرز نجم مر عليه في التاريخ، وهو السلطان زلاتان إبراهيموفيتش الذي نجح في تسجيل 62 هدفاً لمصلحة منتخب بلاده طوال مسيرته الدولية وعلى مستوى جميع المحافل الدولية.

وقبل انطلاقة مونديال روسيا الحالي أكد السلطان زلاتان إبراهيموفيتش أنه لا يزال يتمتع باللياقة البدنية من أجل المشاركة مع المنتخب السويدي في المونديال الأخير له في مسيرته الرياضية، إلا أن المدير الفني للمنتخب السويدي وهو السويدي جاني أندرسون رفض تلك الفكرة بشكل قاطع.

مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر

ويمكنكم متابعينا الكرام من خلال فقرة البث المباشر متابعة مباراة السويد وسويسرا اليوم عبر يلا شوت: مشاهدة بث مباشر مباراة السويد وسويسرا في الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018