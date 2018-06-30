يلا شوت..بث مباشر مباراة اسبانيا وروسيا..مشاهدة مباراة اسبانيا وروسيا بث مباشر

مشاهدة مباراة اسبانيا وروسيا بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره المنتخب الروسي مستضيف كأس العالم في يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وروسيا

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة اسبانيا وروسيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة اسبانيا وروسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ويُمكن مشاهدة مباراة اسبانيا وروسيا أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً يُمكن مشاهدة مباراة اسبانيا وروسيا عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة اسبانيا وروسيا

مشاهدة مباراة اسبانيا وروسيا بث مباشر، يحتاج المنتخب الإسباني إلى بداية مشواره في المراحل الإقصائية من عمر المونديال بشكل جيد، علماً بأن منتخب إسبانيا قد نجح في حصد 5 نقاط في دور المجموعات مما جعله يتصدر مجموعته الثانية في المونديال.

البث المباشر لمباراة اسبانيا وروسيا، يحتاج المنتخب الروسي إلى تقديم عرض جيد يليق بجماهيره نظراً لكونه البلد المضيف لبطولة كأس العالم، علماً بأن منتخب روسيا قد نجح في حصد 6 نقاط في دور المجموعات مما جعله يحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى في المونديال.

اسبانيا وروسيا بث مباشر

بث مباشر مباراة اسبانيا وروسيا، سوف يتم إقامة مباراة اسبانيا وروسيا في يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، على أن تنطلق مباراة اسبانيا وروسيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن جانبها تأمل جماهير كرة القدم الإسبانية أن يعود منتخب لاروخا من جديد إلى منصات التتويج على الصعيد القاري، وذلك بعد التراجع الكبير لمنتخب إسبانيا في كافة المحافل الدولي في السنوات القليلة الماضية.

حيث لم يتمكن منتخب إسبانيا من الفوز بأي لقب قاري على الإطلاق منذ صيف عام 2012، وذلك حينما فاز بلقب كأس أمم أوروبا على أرض كلاً من دولتي بولندا وأوكرانيا رفقة المدير الفني الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي.

وهو الأمر الذي يجعل الشارع الإسباني بأكمله متلهفاً من أجل الفوز من جديد بلقب قاري لنشر الفرحة في مختلف شوارع إسبانيا، وخاصة في ظل القوة التي تتمتع بها الأندية الإسبانية طوال السنوات الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في آخر خمس سنوات كان من دولة إسبانيا.

ولم يعرف منتخب إسبانيا طعم الفوز بلقب كأس العالم سوى مرة واحدة فقط طوال تاريخ بطولات كأس العالم، علماً بأن هذه المرة الوحيدة كانت في صيف عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا رفقة المدير الفني الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي.

ولا تقتصر إنجازات كرة القدم الإسبانية على المستوى الدولي على ذلك فحسب، حيث نجح المنتخب الإسباني أيضاً في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا في صيف عام 2008، وذلك حينما تم تنظيم البطولة الأوروبية على أرض كلاً من دولتي النمسا وسويسرا.

أما على صعيد الخيبات فما أكثرها أيضاً في الجيل الحالي لمنتخب إسبانيا، ويكفي الإشارة فقط إلى آخر خمس سنوات التي تؤكد على تراجع نتائج منتخب إسبانيا على الصعيد القاري في مختلف البطولات.

والبداية كانت في صيف عام 2013 على أرض دولة البرازيل حينما خسر منتخب اسبانيا لقب كأس القارات، وذلك عقب خسارته في المباراة النهائية على يد منتخب البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ماراكانا.

وفي صيف العام الذي يليه مباشرة 2014 حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق على أرض دولة البرازيل أيضاً، وذلك حينما تم إقصاء منتخب اسبانيا من الدور الأول من بطولة كأس العالم، مما أدى إلى رحيل المدير الفني الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي في نهاية المطاف.

وأخيراً في صيف العام قبل الماضي 2016 على أرض دولة فرنسا، نجح المنتخب الإسباني في الوصول إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، إلا أنه تم إقصائه في نهاية المطاف على يد منتخب إيطاليا.

مشاهدة مباراة اسبانيا وروسيا بث مباشر

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